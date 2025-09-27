Ένας εκ των συλληφθέντων του κυκλώματος ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ είχε πυροβολήσει αστυνομικό το 2012

Γνωστός στις Αρχές είναι ένας από τους κατηγορούμενους για συμμετοχή στη μεγάλη ναρκωοργάνωση που είχε «εξειδίκευση» κυρίως στην καλλιέργεια κάνναβης και που κατάφερε να αποκομίσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ.





Η οργάνωση αποδομήθηκε από τα στελέχη του ελληνικού FBI τα οποία, μετά από αστυνομική επιχείρηση, πέρασαν χειροπέδες σε πέντε αλλοδαπούς ηλικίας, 73, 39, 36, 35 και 34.



Αυτό ωστόσο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το παρελθόν ενός Αλβανού ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων καθώς, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, ο εν λόγω άνδρας είχε απασχολήσει και πάλι τις Αρχές το 2012 για σοβαρά αδικήματα.



Συγκεκριμένα, τότε ο κατηγορούμενος είχε εισβάλει σε ένα σπίτι στη Νέα Ερυθραία και είχε εγκλωβίσει μέσα στον χώρο τους ιδιοκτήτες. Στο σημείο έφθασαν στελέχη της Άμεσης Δράσης και στη θέα τους, ο άνδρας, σήκωσε το πιστόλι που κρατούσε και πυροβόλησε έναν αστυνομικό τραυματίζοντάς τον σοβαρά.



Τώρα φαίνεται πως αποφάσισε να αλλάξει πεδίο και να μεταπηδήσει σε αυτό των ναρκωτικών.



Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και καταδεικνύουν το εύρος της «δουλειάς» που είχε στηθεί. 1.640 δενδρύλλια κάνναβης ενεργά και ένας τόνος και 161 κιλά ακατέργαστης κάνναβης έτοιμα για διακίνηση.

Η δομή και οι ρόλοι του κυκλώματος



Όσον αφορά στη δομή της οργάνωσης, στην κορυφή βρισκόταν ο αρχηγός, ακολουθούσε ο υπαρχηγός και τέλος τα μέλη με διάφορους ρόλους (επόπτευση φυτείας, μεταφορές, φύλαξη «καβάτζας», απόκρυψη τηλεφώνων και διαχείριση χρημάτων).



Ως αρχηγός φαίνεται ένας 39χρονος ο οποίος είχε αναλάβει -μεταξύ άλλων- τον συντονισμό των ενεργειών των μελών της οργάνωσης, την κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών, τη μεταφορά και τη διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση των πελατών και την παραλαβή των κερδών.



Τον ρόλο του υπαρχηγού είχε ένας 36χρονος που επέβλεπε τη φυτεία, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά εργαλείων, υλικών, εφοδίων και τροφίμων, καθώς και την φύλαξη της φυτείας και την επιστασία των «εργατών» που βρίσκονταν εντός αυτής.



Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, ήταν επιφορτισμένα –κατά περίπτωση- κυρίως για την ανεύρεση του χώρου αποθήκευσης και φύλαξης των ναρκωτικών (καβάτζα) και μέρους των χρημάτων, την ασφαλή μετακίνηση του αρχηγού της οργάνωσης, καθώς και την απόκρυψη των τηλεφωνικών συσκευών για την επικοινωνία των μελών.



Σε έρευνες σε οικίες και δύσβατη δασική έκταση βρέθηκαν, πέραν της κάνναβης, εξοπλισμός καλλιέργειας, ηλεκτρονικές ζυγαριές, οχήματα και πλήρης οπλισμός -μεταξύ άλλων πολεμικό τυφέκιο, δύο πιστόλια, χειροβομβίδα και 134 φυσίγγια.



Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για σοβαρές παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων. Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και για τον πλήρη οικονομικό και επιχειρησιακό απολογισμό της οργάνωσης.

