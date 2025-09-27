«Μάτι παντού»: Τα 100 σημεία όπου θα μπουν οι 388 κάμερες της ΕΛΑΣ

Η Τροχαία σφίγγει τον κλοιό γύρω από τους οδηγούς που αγνοούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Δεκάδες νέες κάμερες υψηλής τεχνολογίας ενεργοποιούνται σε καίρια σημεία της πρωτεύουσας και υπόσχονται μηδενική ανοχή.

Το ηλεκτρονικό μάτι δεν συγχωρεί – γράφει για όλα: ζώνη, κράνος, κόκκινο, κινητό στο χέρι, αλλά και ταχύτητα.

Η εγκατάσταση των καμερών έχει στόχο να περιορίσει την επικίνδυνη οδήγηση και να βάλει «φρένο» στις καθημερινές παραβάσεις που κοστίζουν ζωές. Από τον Κηφισό και την Αλεξάνδρας, μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, το Χαϊδάρι, την Καλλιθέα και τον Άλιμο, οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν στο νου τους ότι οι έλεγχοι πλέον γίνονται αυτόματα και αδιάκοπα.

Πού βρίσκονται οι νέες κάμερες

Λ. Κηφισού & Δυρραχίου, τόσο στο ρεύμα προς Περιστέρι όσο και στον παράδρομο προς Λαμία.

Λ. Αλεξάνδρας & Πατησίων, σε όλες τις κατευθύνσεις.

Κατεχάκη & Γ. Παπανδρέου, σε όλες τις κατευθύνσεις.

Στρατηγικά σημεία στο κέντρο: Βασ. Σοφίας – Αμαλίας – Πανεπιστημίου, αλλά και Αμαλίας με Όλγας.

Κρίσιμοι κόμβοι σε Πειραιά, Μοσχάτο, Κερατσίνι, Πέραμα, Δραπετσώνα.

Σημεία σε Χαϊδάρι, Καλλιθέα, Άλιμο, Μαρούσι, Άγιο Δημήτριο, Ίλιον.

Κάμερες επίσης στη Λ. ΝΑΤΟ, στην ΠΕΟ Αθηνών–Κορίνθου και σε μεγάλες αρτηρίες που συνδέουν Αθήνα – Πειραιά.

Με απλά λόγια, δεν υπάρχει πια «τυφλή γωνία»: όποιος περάσει με κόκκινο, οδηγήσει χωρίς ζώνη, μιλά στο κινητό ή τρέξει παραπάνω, θα λάβει κλήση με… φωτογραφική αποδείξη.

Οι αρχές τονίζουν ότι οι κάμερες δεν μπήκαν για να «γεμίσουν τα ταμεία», αλλά για να σωθούν ζωές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, οι παραβάσεις του ΚΟΚ συνδέονται άμεσα με τα τροχαία δυστυχήματα – και οι συγκεκριμένοι κόμβοι είναι από τους πιο επικίνδυνους της Αττικής.

