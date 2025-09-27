Ωρωπός: «Φοβάται πολύ», λέει η γιαγιά για το 2χρονο που κακοποιήθηκε από διευθυντή βρεφονηπιακού

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση κακοποίησης παιδιού σε ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό στον Ωρωπό, καθώς συνελήφθη και η σύζυγος του ιδιοκτήτη του σταθμού, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής (26/09).

Η γιαγιά του 2χρονου μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 ανέφερε ότι το παιδί έχει ανασφάλεια, φοβάται, και όταν η μητέρα πήγε να τον παραλάβει, το παιδί έκλαιγε. «Είπαν ότι του έφυγαν τούφες από τα μαλλιά του», πρόσθεσε.

Η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε ότι το τρίχρονο παιδί έτρεχε και όταν προσπάθησε να το πιάσει για να μην χτυπήσει, τράβηξε τα μαλλιά του κατά λάθος, με αποτέλεσμα να φύγει μία τούφα. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η εκρίζωση των μαλλιών έγινε βίαια, με αποτέλεσμα η σύζυγος να κατηγορηθεί για απόπειρα απόκρυψης αδικήματος.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει την Πέμπτη (25/09), όταν η 30χρονη μητέρα διαπίστωσε κατά την παραλαβή του γιου της από τον σταθμό ότι στο τριχωτό της κεφαλής του υπήρχε κενό και στο χείλος του ένα εμφανές σημάδι. Αρχικά, η σύζυγος του διευθυντή και μία δασκάλα ισχυρίστηκαν ότι τα τραύματα προκλήθηκαν «κατά λάθος», όταν ο διευθυντής προσπάθησε να προστατέψει το παιδί από πιθανό χτύπημα σε πόρτα.

Όμως, νέα κατάθεση δασκάλας αποκάλυψε ότι ο διευθυντής μετέφερε τον μικρό στην κουζίνα και παρέμειναν μόνοι για περίπου μισή ώρα, ενώ στη συνέχεια τον πήγε στο μπάνιο. Όταν βγήκαν, το παιδί είχε εμφανές κενό στα μαλλιά του.

Ο διευθυντής υποστηρίζει στην αστυνομία ότι προσπάθησε να ηρεμήσει το παιδί επειδή δεν ήθελε να φάει και ότι τράβηξε τα μαλλιά του ενώ προσπαθούσε να τον συγκρατήσει από πτώση.

Οι γονείς μετέφεραν αμέσως το παιδί σε παιδίατρο και κατόπιν στο νοσοκομείο Παίδων για εξετάσεις, ενώ οι Αρχές ζήτησαν ιατροδικαστική εξέταση για να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες τραυματισμού του.

