Συνάντηση... γιοκ: Δεν θα βρεθεί με τον Ερντογάν ο Μητσοτάκης στην Κοπεγχάγη

Η ελληνική πλευρά επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στην Κοπεγχάγη, καθώς ο Τούρκος ηγέτης φαίνεται απίθανο να παραστεί στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη δανέζικη πρωτεύουσα.

Ανοιχτή αναφορά στο casus belli και διπλωματικές εξελίξεις

Για πρώτη φορά, σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική πλευρά, τέθηκε ανοιχτά το θέμα του casus belli από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επισημαίνεται πως δεν είναι συμβατό να επιδιώκει μια χώρα ένταξη σε ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως το SAFE, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ανοιχτή απειλή πολέμου εναντίον κράτους-μέλους της ΕΕ.

Η ακύρωση της συνάντησης με τον Ταγίπ Ερντογάν αποδίδεται σε πραγματικούς λόγους, με τις αλλαγές στο πρόγραμμα των ηγετών να είναι συνηθισμένες σε τέτοιου είδους διεθνείς διοργανώσεις. Υπογραμμίζεται πως παρόμοια ακύρωση συνέβη και με τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Τζόρτζια Μελόνι. Επιπλέον, δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στη δεξίωση προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου.

Ελληνικές θέσεις και διπλωματικές επαφές

Η Αθήνα δεν θεωρεί πιθανή την ύπαρξη τουρκικής σκοπιμότητας πίσω από την ακύρωση, ενώ διατηρεί καλή επικοινωνία με τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, υπάρχει τακτική επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ και προγραμματίζεται νέα συνάντηση σύντομα. Η πρώτη γνωριμία με την κ. Γκιλφόιλ χαρακτηρίζεται θετική, καθώς φάνηκε να γνωρίζει καλά τα ζητήματα της περιοχής.

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, αναμένεται ενημέρωση όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, με σαφή τοποθέτηση του Κύπριου Προέδρου και συνεχιζόμενο ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συζητήσεις για τη Λιβύη και οριοθέτηση ΑΟΖ

Κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, συζητήθηκε η πολιτική διαδικασία για σταθερή κυβέρνηση στη Λιβύη, με έμφαση στις ελεύθερες εκλογές και την απομάκρυνση ξένων επιρροών. Παράλληλα, ξεκίνησαν τεχνικές συνομιλίες Ελλάδας-Λιβύης για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει ότι η Τουρκία δεν έχει κανένα ρόλο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, δεδομένου του γεωγραφικού πλαισίου και των αντικείμενων ακτών.

Αντιδράσεις στην ακύρωση και ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για την ακύρωση της συνάντησης με τον Ερντογάν, η ελληνική πλευρά αναφέρει πως έχει διατηρήσει ανοιχτούς δίαυλους επικοινωνίας ακόμη και όταν ο Τούρκος Πρόεδρος αρνείτο διάλογο, χωρίς όμως να υποχωρεί από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Παράλληλα, επισημαίνεται η ενεργητική πολιτική στο πεδίο, όπως η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων και ο χωροταξικός σχεδιασμός, καθώς και το επιβεβαιωμένο ενδιαφέρον της εταιρείας Chevron.

Η Αθήνα επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους με την Τουρκία και δεν εκφράζει ανησυχία για την πιθανή συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, στο οποίο η Ελλάδα ήδη συμμετέχει. Σύμφωνα με πληροφορίες, το2019 η Τουρκία είχε παραγγείλει 100 F-35, ενώ τότε η Ελλάδα δεν διέθετε αναβαθμισμένα μαχητικά ούτε είχε προχωρήσει στην αγορά Rafale. Σήμερα, η χώρα διαθέτει 42 αναβαθμισμένα F-16 σε έκδοση VIPER,24 Rafale και συμμετέχει στο πρόγραμμα των F-35.

Τέλος, η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων συνεχίζεται με στόχο την απόκτηση σημαντικού ποιοτικού πλεονεκτήματος, χωρίς να επηρεάζεται από εξωτερικές παραμέτρους. Όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας προχωρούν κανονικά, καταλήγουν οι πληροφορίες από το ελληνικό επιτελείο.

