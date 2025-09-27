Εξαρθρώθηκε «καρτέλ» ναρκωτικών - Έξι συλλήψεις - Κατασχέθηκε ένας τόνος κάνναβης

Μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη σε Αττική και Αρκαδία. Στην επιχείρηση συνελήφθησαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης.

Τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν από το καρτέλ αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Η ομάδα καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης σε απομονωμένες περιοχές και είχε πλήρη υποδομή για την παραγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και άλλων ναρκωτικών, όπως κοκαΐνη, κεταμίνη, MDMA και δισκία «ECSTASY». Οι παράνομες δραστηριότητες της οργάνωσης εκτιμώνται ότι απέφεραν πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ.

Η «καρδιά» της παράνομης οργάνωσης: πάνω από 1 τόνος ναρκωτικών

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.640 δενδρύλλια κάνναβης

Περισσότερος από 1 τόνος ακατέργαστης κάνναβης

Μικρές ποσότητες κοκαΐνης, κεταμίνης, MDMA και «ECSTASY»

Εξοπλισμός για φυτείες (ποτιστήρια, εργαλεία, λίπασμα)

Όπλα: 2 πιστόλια, πολεμικό τυφέκιο, χειροβομβίδα, μαχαίρι με φυσίγγια

3 αυτοκίνητα, 17 κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές ζυγαριές

Μετρητά και πλαστά χαρτονομίσματα σε διάφορα νομίσματα

Η εγκληματική οργάνωση είχε ξεκάθαρη ιεραρχία: Ο αρχηγός συντόνιζε όλες τις δραστηριότητες και την διακίνηση ναρκωτικών, ο υπαρχηγός επιτηρούσε τις φυτείες και τα υπόλοιπα μέλη αναλάμβαναν φύλαξη, μεταφορά χρημάτων και επικοινωνία.

Φυτείες και διακίνηση υπό έλεγχο – τα ναρκωτικά που κατέσχεσε η ΕΛ.ΑΣ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη διερεύνηση της δράσης τους.

Στιγμιότυπο από τα κατασχεμένα που βρέθηκαν

Πηγή: newsbomb.gr