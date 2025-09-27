Σχολεία: Χωρίς λεωφορεία οι μαθητές – Καταγγελίες για εκβιασμούς στους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται

Μιλούν για απίστευτο εμπαιγμό και θράσος από πλευράς των τουριστικών πρακτορείων και των αρμοδίων αρχών.

Την οργή τους για την απίστευτη ταλαιπωρία που υφίστανται εκφράζουν γονείς καθώς το πρόβλημα με τα σχολικά λεωφορεία σε πάρα πολλούς της Αττικής δεν έχει αποκατασταθεί με αποτέλεσμα την ψυχική και οικονομική επιβάρυνση τους αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Μιλούν για απίστευτο εμπαιγμό και θράσος από πλευράς των τουριστικών πρακτορείων και των αρμοδίων αρχών και δηλώνουν ότι «δε θα ανεχτούμε άλλο αυτήν την κατάσταση». Γονείς από καλλιτεχνικά σχολεία δηλώνουν επίσης ότι το θέμα των μετακινήσεων είχε ήδη τεθεί σε συναντήσεις τον Ιούλιο με κοινοβουλευτικές ομάδες και την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας της Αττικής, κ. Έρρικα Πρεζεράκου, αλλά τα προβλήματα παραμένουν.

Πολλοί γονείς τονίζουν ότι οι τουριστικοί πράκτορες δεν συμμετέχουν στους αρχικούς διαγωνισμούς που προκηρύσσει η Περιφέρεια Αττικής το καλοκαίρι, έτσι ώστε στη συνέχεια να πάρουν ανάθεση δρομολογίων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Τότε, αρχίζει ο εκβιασμός και τα παζάρια, μιας και στην απευθείας ανάθεση έργου, τα χρήματα που δίνονται είναι περισσότερα. Τα τουριστικά πακέτα ενδιαφέρουν πια τους πράκτορες πολύ περισσότερο σε σύγκριση με τη μεταφορά μαθητών. Για όλους τους παραπάνω λόγους οι γονείς διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 29/9 έξω από την Περιφέρεια Αττικής. Όπως τονίζουν οι ίδιοι η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκει χιλιάδες γονείς και μαθητές αντιμέτωπους με σοβαρά προβλήματα στις σχολικές μεταφορές στην Αττική, καθώς πολλά υπερτοπικά σχολεία ακόμη και σχολεία ειδικής αγωγής παραμένουν χωρίς τα απαραίτητα λεωφορεία.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων του Καλλιτεχνικού σχολείου Αθηνών «από το καλοκαίρι έχουμε ξεκινήσει τις επικοινωνίες με όλους τους αρμόδιους φορείς, μαζί και με άλλους Συλλόγους Γονέων, και τελικά, την ίδια στιγμή που η Περιφέρεια μας διαβεβαίωνε ότι όλα θα λειτουργήσουν κανονικά, το τουριστικό γραφείο μας ειδοποιούσε ότι παραιτείται των υποχρεώσεών του. Απίστευτος εμπαιγμός και θράσος. Δε θα ανεχτούμε άλλο αυτήν την κατάσταση»

Η ανακοίνωση του Συλλόγου

Πλησιάζουμε τον ένα μήνα έναρξης μαθημάτων και στα υπερτοπικά σχολεία, καθώς και στα σχολεία ειδικής αγωγής, όπου απαιτείται η ύπαρξη σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά των παιδιών, αυτά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Δρομολόγια που δεν εξυπηρετούνται, δρομολόγια που μένουν χωρίς ανάθεση, δρομολόγια που διακόπηκαν πριν καν ξεκινήσουν και σε κάποιες περιπτώσεις ανορθολογικά δρομολόγια για τα οποία απαιτείται από τα παιδιά να περπατούν αρκετά μέχρι τη στάση που τα αφορά, να φτάνουν πολύ νωρίς στο σχολείο και αντίστοιχα, πολύ αργά στο σπίτι τους.

Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να διενεργεί διαγωνισμούς ανάθεσης μέσα στον Αύγουστο με αποτέλεσμα όλη η διαδικασία να καθυστερεί, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να μην υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος όσων αναλαμβάνουν τα δρομολόγια, αφού τουριστικοί πράκτορες παραιτούνται εν μία νυκτί από όσα ανέλαβαν, αφήνοντας ξεκρέμαστα εκατοντάδες παιδιά και τους γονείς τους. Τεράστια ταλαιπωρία για όλους και όλες με μεγάλο κόστος για κάθε οικογένεια - οικονομικό, ψυχικό και χρονικό - και τα σχολεία να έχουν άλλη μια δυσκολία να ξεκινήσουν κανονικά. Συγκεντρωνόμαστε τη Δευτέρα, 29/9, 1.30 μ.μ. στα γραφεία της Περιφέρειας, Σταδίου 60, απαιτώντας να βρεθεί λύση την ίδια στιγμή για την έναρξη μεταφοράς των παιδιών.

