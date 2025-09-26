Μετρό Θεσσαλονίκη: Ο στατικός ηλεκτρισμός «χτυπά» επισκέπτες και τουρίστες στον σταθμό Βενιζέλου

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς επισκέπτες και επιβάτες διαμαρτύρονται ότι «ηλεκτρίζονται» όταν έρχονται σε επαφή με συγκεκριμένα μεταλλικά και ηλεκτρονικά σημεία του χώρου.

Πολλές μαρτυρίες επιβεβαιώνουν ότι στα προστατευτικά σίδερα περιμετρικά των αρχαιοτήτων, όποιος ακουμπάει δέχεται «χτύπημα» από στατικό ηλεκτρισμό. Μάλιστα, αρκετοί αναφέρουν ότι νιώθουν την ενόχληση του ηλεκτρισμού ακόμη και πριν αγγίξουν τα σιδερένια πλαίσια και τις οθόνες πληροφοριών.

Το πρόβλημα δεν είναι νέο. Πριν από λίγες ημέρες, αναγνώστες του emakedonia.gr είχαν επισημάνει περιστατικά στα οποία ανήλικα παιδιά που άγγιξαν τα σίδερα ένιωσαν έντονη ενόχληση. Οι γονείς τους φέρεται να προχώρησαν σε σχετικές αναφορές στους υπεύθυνους λειτουργίας του Μετρό.

Από την άλλη, τουρίστριες που ήρθαν σε επαφή με τα σίδερα ένιωσαν αμέσως την ενόχληση και προειδοποίησαν άλλους επισκέπτες. Ξεναγοί δήλωσαν ότι το ζήτημα έχει διαπιστωθεί από την αρχή της λειτουργίας του σταθμού και οι τουρίστες εκφράζουν συχνά παράπονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει επίσημες αναφορές από πολίτες στην εταιρεία διαχείρισης του Μετρό, Thema. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το ζήτημα είναι κατασκευαστικό και δεν οφείλεται σε πρόσφατη έκτακτη βλάβη.

Η Ελληνικό Μέτρο Α.Ε. ενημερώθηκε επίσης για το πρόβλημα και απέστειλε σχετική ενημέρωση στην κοινοπραξία εταιρειών που ανέλαβε την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εργασίες για την επίλυση του προβλήματος αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του Σαββατοκύριακου.

