Κηφισιά: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων σε τροχαίο – Το ένα αναποδογύρισε και εγκλωβίστηκε η οδηγός

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα έγινε σήμερα το απόγευμα, Παρασκευή (26/9/2025) στην Κηφισιά όπου δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα και το ένα από αυτά αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να εγκλωβιστεί μέσα μια γυναίκα.

Το σοβαρό αυτό τροχαίο στην Κηφισιά έγινε πολύ κοντά στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, στη συμβολή της Αγίων Αναργύρων με την Ατλαντίδων, όπου συχνά καταγράφονται τέτοια περιστατικά λόγω παραβίασης του STOP.

Κατά τη σύγκρουση υπέστησαν σοβαρές φθορές και τα δύο οχήματα, ενώ στο ένα από αυτά εγκλωβίστηκε η οδηγός, ηλικίας 35 με 40 ετών και χρειάστηκε να σπεύσουν στο σημείο αστυνομικοί της Τροχαίας αλλά και 8 πυροσβέστες με τρία οχήματα για να την βγάλουν από το αμάξι.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να κόψουν το παρμπρίζ του αυτοκινήτου για να βγάλουν έξω την γυναίκα και να την βάλουν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η ίδια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και φέρεται ότι έχει υποστεί σοβαρά τραύματα και κατάγματα στο κεφάλι.

Πηγή: newsit.gr