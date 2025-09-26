Καταγγελία μητέρας για κακοποίηση τρίχρονου σε σχολείο στον Αυλώνα - Τι υποστηρίζει

Μια σοβαρή καταγγελία μητέρας για κακοποίηση ανηλίκου σε ιδιωτικό σχολείο του Αυλώνα ερευνούν οι αρχές.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η μητέρα, το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) η ίδια παρέλαβε τον γιο της από τον παιδικό σταθμό και διαπίστωσε ότι στο τριχωτό της κεφαλής του υπήρχε ένα κενό όπως και ένα σημάδι στα χείλη του.

Η γυναίκα φέρεται να κατήγγειλε ότι ο ιδιοκτήτης του σταθμού έπιασε το παιδί από τα μαλλιά και το χτύπησε. Ο ίδιος υποστήριξε ότι προσπάθησε να αποτρέψει τον μικρό να χτυπήσει σε πόρτα την ώρα που έτρεχε. Ωστόσο, μια παιδαγωγός του παιδικού σταθμού έδωσε διαφορετική εκδοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δασκάλα επικοινώνησε με τη μητέρα του παιδιού και ανέφερε ότι ο διευθυντής είχε μεταφέρει τον ανήλικο στην κουζίνα του σχολείου, όπου παρέμειναν μόνοι τους για περίπου μισή ώρα. Όπως κατέθεσε, όταν εξήλθαν, το κεφάλι του παιδιού ήταν βρεγμένο, ενώ ακολούθησε και παραμονή στο μπάνιο. Τότε η ίδια παρατήρησε το κενό στα μαλλιά του παιδιού, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για αδιευκρίνιστες ενέργειες.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του άνδρα που κατονόμασε η μητέρα, η οποία έχει υποβάλει και μήνυση εναντίον του.

Την υπόθεση για την κακοποίηση του 3χρονου παιδιού έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού, ενώ το αγοράκι εξετάστηκε από ιατροδικαστή και αναμένεται το πόρισμά του.

Πηγή: cnn.gr