Πάνος Ρούτσι: «Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού, επιθυμώ και τοξικολογικές εξετάσεις»

Στην πρώτη του δήλωση προχώρησε ο Πάνος Ρούτσι μετά το «πράσινο φως» που έδωσε η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για την εκταφή του γιου του που σκοτώθηκε στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

Όπως δήλωσε, ο ίδιος δεν επιθυμεί μόνο την ταυτοποίηση της σορού, αλλά και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

«Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού», τόνισε σύμφωνα με το Open.

«Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου του γιου μου», πρόσθεσε σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Νωρίτερα, με παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπαϊωάννου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, διατάσσει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή.

Η εισαγγελική παραγγελία ικανοποιεί τα αιτήματα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, ενώ στην συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

