«Αυτά θα έχουμε κάθε μέρα;»: Τσιάρτας και Πλεύρης άνοιξαν διάλογο στο X για το μεταναστευτικό

Διάλογο μέσω της πλατφόρμας X γύρω από την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό άνοιξαν ο Βασίλης Τσιάρτας και ο Θάνος Πλεύρης.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ήταν αυτός που πήρε την πρωτοβουλία ταγκάροντας τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου σε μια ανάρτηση, όπου συμπεριέλαβε την είδηση για έναν Πακιστανό που φέρεται να αυνανιζόταν έξω από παιδικό σταθμό.

«Τι γίνεται; Αυτά τα περιστατικά θα έχουμε κάθε μέρα;» αναρωτήθηκε ο Τσιάρτας για να πάρει τη σκυτάλη ο Θάνος Πλεύρης.

Τι γίνεται κ. @thanosplevris ; Αυτά τα περιστατικά θα έχουμε κάθε μέρα; pic.twitter.com/0PzEyTlAfw — Vasilis Tsiartas (@VasilisTsiartas) September 26, 2025

«Με εντολή μου επανεξετάζονται άμεσα όλες οι περιπτώσεις δικαιούχων ασύλου που συλλαμβάνονται για οποιονδήποτε λόγο από την αστυνομία ως επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη».

Ο Βασίλης Τσιάρτας απάντησε λέγοντας πως «δεν γίνεται να ζούμε μέσα στην ανασφάλεια» και ζήτησε να εξετάζονται όλες οι περιπτώσεις και «να μην κυκλοφορούν ανεξέλεγκτοι».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο πρόσφατο νομοσχέδιο που πέρασε η κυβέρνηση, σημειώνοντας: «Με το σχέδιο νόμου που ψηφίσαμε με την πλήρη αντίθετη γνώμη όλων των ΜΚΟ, και νομίζω επειδή είδα τοποθετήσεις σου δε διαφωνείς, αυξάνονται οι δυνατότητες διοικητικής κράτησης σε όσους αιτούνται άσυλο για να τους έχουμε σε καθεστώς κράτησης, όπως λες (ήδη εφαρμόζεται) και εν συνεχεία εάν απορριφθεί η αίτηση να οδηγηθούν στη φυλακή 2-5 έτη ή να επιστρέψουν αναγκαστικά.

Άρα τέλος η ελεύθερη κυκλοφορία και πίεση για απέλαση. Προς αυτήν την κατεύθυνση γίνονται καθημερινές συλλήψεις από την αστυνομία και οδηγούνται στο αυτόφωρο. Το πρόβλημα είναι εκεί που έχει δοθεί άσυλο οπότε κυκλοφορεί ο δικαιούχος ελεύθερος.

Στις περιπτώσεις που έχουμε επικίνδυνη πράξη επανεξετάζεται πλέον άμεσα η αίτηση για να μη επαναληφθούν φαινόμενα να συλλαμβάνεται κάποιος και να παραμένει σε καθεστώς προστασίας που σημαίνει αδυναμία απέλασης . Επιπλέον επεξεργαζόμαστε διαδικασία για συνολική επανεξέταση περιπτώσεων ασύλου σε συγκεκριμένες κατηγορίες που έχουν δοθεί και δυνατότητες αυστηροποίησης της παροχής του.

Συνεπώς η στόχευση είναι σε δύο κατευθύνεις που υλοποιούνται: α) διοικητική κράτηση και με την απόρριψη ασύλου φυλακή ή επιστροφή στους μη δικαιούχους ασύλου και β) επανεξέταση κατηγορίες δικαιούχων ασύλου με στόχο την άρση του και αυστηροποίηση διαδικασιών.

Η λαθρομετανάστευση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ευρώπης και θεωρώ ότι πλέον έχει γίνει αντιληπτό στην πλειοψηφία των χωρών της κεντρικής Ευρώπης που πλέον ζητούν και αυτές σκληρή μεταναστευτική πολιτική και άρα έχουμε περιθώριο δράσης».

«Μακάρι όλα αυτά να έχουν αποτέλεσμα κ να μπορούμε να είμαστε ασφαλείς. Δεν λέω ότι γίνονται θαύματα από την μια μέρα στην άλλη αλλά θα πρέπει έμπρακτα να δούμε αυτά που κάνετε. Αυτά φωνάζουμε τόσα χρόνια έγραψε ο Τσιάρτας κλείνοντας τη συζήτηση.