Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία καθώς προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις από αύριο.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Λίγη ώρα πριν την έκδοση του έκτακτου δελτίου από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία που θα διαρκέσει έως την Κυριακή και θα «πλήξει» οκτώ περιοχές, ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, μίλησε για ένα νέο κύμα κακοκαιρίας - ακόμη πιο ισχυρό από αυτό - που θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, θα «χτυπήσει» όλη την Ελλάδα - και θα έχει διάρκεια.

Αναφερόμενος, πάντως, σε αυτή την κακοκαίρια, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε ότι για την ώρα ενισχύονται οι βοριάδες. Ταυτόχρονα προς τη νότια Ιταλία αρχίζει και οργανώνεται ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό, μία νέα κακοκαιρία, η οποία θα αποκτήσει περισσότερη δυναμική, καθώς θα αλληλεπιδράσει με τις θερμές θάλασσες.



Σήμερα, η κακοκαιρία θα χτυπήσει περιοχές που «βλέπουν» προς το Αιγαίο, το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι θυελλώδεις βοριάδες. Μάλιστα, σε αυτές τις περιοχές, οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Δεν αποκλείεται στις Κυκλάδες να έχουμε ακόμη και 9 μποφόρ.

Οι θερμοκρασίες - με εξαίρεση τη δυτική Ελλάδα - θα υποχωρήσουν αρκετά και θα φτάσουν ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για βροχές στην Πάρνηθα και στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο θα βρέξει αρκετά στο Ιόνιο, στα δυτικά της Πελοποννήσου και στη δυτική Στερεά. «Το νέο βαρομετρικό χαμηλό θα δώσει πολλές βροχές και είναι πιθανό να έχουμε πλημμύρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος τόνισε ότι η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως και την Κυριακή.