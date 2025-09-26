Θρήνος στην Ηγουμενίτσα: Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα με τον 11χρονο μαθητή

Σε θρήνο βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Ηγουμενίτσας μετά τον τραγικό χαμό ενός 11χρονου μαθητή που έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο κοντά στη δουλειά των γονιών του.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη όταν το παιδί, επιστρέφοντας στο σπίτι του από το σχολείο, επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα, που οδηγούσε μια 58χρονη.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, το αγόρι είχε τηλεφωνήσει νωρίτερα στη μητέρα του για να τον πάρει από το σχολείο, καθώς αισθανόταν στομαχόπονο. Η γυναίκα έσπευσε, τον πήρε με το αυτοκίνητο και επέστρεψε στην οικογενειακή επιχείρηση. Από εκεί, ο μικρός πήρε το δρόμο για το σπίτι.

Η οδηγός του ΙΧ που τον χτύπησε, σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις, υποστήριξε ότι το παιδί πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά της. Το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε βγήκε αρνητικό, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βίντεο έχει καταγράψει καρέ-καρέ τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης.

Σημειώνεται πως η μητέρα του 11χρονου βιώνει για δεύτερη φορά μια τραγωδία καθώς πριν από πέντε χρόνια είχε χάσει σε τροχαίο την αδελφή της. Η γυναίκα τότε είχε σταματήσει με το αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό για να θηλάσει το μωρό της, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό.

Πηγή: ethnos.gr