Τέμπη: Αίτημα εκταφής για τη σορό της κόρης της κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

Αίτημα εκταφής της κόρης της, που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών, κατέθεσε την Πέμπτη (25/9) η Μαρία Καρυστιανού στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας. Στόχος, όπως τονίζει, είναι η διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της νεαρής γυναίκας.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις αντίστοιχες ενέργειες του Παύλου Ασλανίδη και του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει απεργία πείνας στο Σύνταγμα, απαιτώντας πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η Καρυστιανού, απαντώντας με μακροσκελή ανάρτηση στην πρόσφατη ανακοίνωση του Αρείου Πάγου που υποστήριζε ότι δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής, κάνει λόγο για «εμπαιγμό» και «παραπληροφόρηση». «Είμαι υποχρεωμένη να βγάλω την αλήθεια στο φως, ώστε να μην εμπαίζει κανείς τον ιερό αγώνα του Πάνου Ρούτσι», αναφέρει, κατηγορώντας τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, για συγκάλυψη.

Παρουσιάζει, μάλιστα, έγγραφα που –όπως υποστηρίζει– αποδεικνύουν ότι «τόσο ο Ανακριτής Λάρισας Σωτήρης Μπακαίμης όσο και οι δικαστές αρνούνται από την αρχή, έως τα τέλη Ιουλίου 2025, το αίτημα εκταφής, παρά το ότι οι συγγενείς ζητούσαν διασταύρωση DNA, καθώς και βιοχημικές και ιστολογικές εξετάσεις για εντοπισμό χημικών ουσιών».

Πηγή: ethnos.gr