«Γολγοθάς» για ιερέα-αστυνομικό: Περιμένει δέκα μήνες την απόσπαση για να δει τα ανήλικα παιδιά του

Ο εθελοντής ιερέας και αστυνομικός ζητά εδώ και δέκα μήνες να μετακινηθεί στα Τρίκαλα, προκειμένου να μεγαλώσει τα τρία ανήλικα παιδιά του που αναρωτιούνται συνεχώς πότε θα δουν τον μπαμπά τους.

Ο πατέρας Αριστείδης Σιώτρας, αστυνομικός στην Αθήνα και ταυτόχρονα άμισθος ιερέας σε χωριό του Δήμου Τρικκαίων, μίλησε στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN για το προσωπικό του αδιέξοδο. Από τον Δεκέμβριο του 2024 έχει καταθέσει αίτημα απόσπασης επιμέλειας ώστε να υπηρετεί κοντά στα παιδιά του, ηλικίας 11, 10 και 8 ετών, που ζουν στα Τρίκαλα.

«Έχω υποβάλει αίτηση απόσπασης και παράλληλα αίτημα ακρόασης προς τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχω πρωτόκολλο, όλα είναι κατατεθειμένα, όμως δέκα μήνες μετά δεν υπάρχει καμία απάντηση. Τα παιδιά μου με ρωτούν κάθε μέρα: “Μπαμπά, θα έρθεις σήμερα;” κι εγώ δεν ξέρω τι να τους πω», τόνισε εμφανώς συγκινημένος.

Ο πατέρας Αριστείδης χειροτονήθηκε ιερέας το 2019, ωστόσο δεν αμείβεται για το λειτούργημά του. «Είμαι ιερέας από αγάπη και πίστη. Παράλληλα, υπηρετώ κανονικά ως αστυνομικός στην Αθήνα», εξήγησε.

Στο χωριό Λιόπραφτο Τρικάλων, όπου είναι διορισμένος εφημέριος, οι κάτοικοι –όπως σημείωσε η εκπομπή– αισθάνονται ήδη την απουσία του πνευματικού τους πατέρα και στέλνουν συνεχώς μηνύματα συμπαράστασης. «Δεν ζητώ χάρη, ζητώ να εφαρμόσουν τον νόμο. Η απόσπαση επιμέλειας δεν στερεί οργανική θέση. Θέλω απλώς να είμαι κοντά στα παιδιά μου», είπε.

Ο ιερέας-αστυνομικός εξέφρασε την απογοήτευσή του για την καθυστέρηση: «Αναρωτιέμαι πού είναι το κράτος δικαίου και η προτεραιότητα που όλοι επικαλούνται για την προστασία της οικογένειας και των παιδιών. Τα δικά μου παιδιά δεν έχουν λιγότερα δικαιώματα από κανενός άλλου».

Η δημοσιοποίηση του προβλήματός του, όπως υπογράμμισαν οι παρουσιαστές, δεν ήταν επιλογή του ίδιου αλλά απαίτηση των κατοίκων που βλέπουν έναν ολόκληρο τόπο να στερείται τον πνευματικό του καθοδηγητή.

Ο πατέρας Αριστείδης ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για το βήμα που του έδωσαν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. θα εξετάσει άμεσα το αίτημά του, ώστε να μπορέσει να μεγαλώσει τα τρία μικρά παιδιά του και να συνεχίσει απρόσκοπτα το διπλό του λειτούργημα.

