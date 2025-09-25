Τούρκος επιχειρηματίας έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή»

Δωρεά 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο της Λέρου έκανε ο Τούρκος επιχειρηματίας, Αλί Σαμπαντζί, ο οποίος σώθηκε μετά τον βαρύ τραυματισμό του ύστερα από σοβαρό ατύχημα που είχε με το σκάφος του όταν έπεσε στα βράχια το καλοκαίρι του 2023.

Το ατύχημα είχε συμβεί όταν ο Σαμπατζί με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά πήγαιναν με το σκάφος τους από τους Λειψούς σε εστιατόριο στη Λέρο. Τότε ο Σαμπατζί είχε υποστεί, μεταξύ άλλων, ρήξης σπλήνας και χρειάστηκε να υποβληθεί σε αρκετά χειρουργεία ενώ για κάποιες ημέρες νοσηλεύτηκε και στη ΜΕΘ.

Δύο χρόνια μετά το ατύχημα ο Τούρκος επιχειρηματίας αποφάσισε, σύμφωνα με το lerosnews.gr, έκανε δωρεά 5,6 εκατομμύριων τουρκικών λιρών (115.000 ευρώ) που έγινε δεκτή από τη διοίκηση του νοσοκομείου της Λέρου.

Με βάση την απόφαση αποδοχής της δωρεάς, τα χρήματα θα καλύψουν την προμήθεια σύγχρονου χειρουργικού κρεβατιού και ειδικού φωτισμού χειρουργείου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις υποδομές της χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου Λέρου.

«Μας σώσατε τις ζωές», είπε χαρακτηριστικά ο Σαμπαντζί, ανακοινώνοντας την προσφορά του, όπως μεταδίδει το sigmalive.com.

O Τούρκος επιχειρηματίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Λέρου ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στον χειρουργό Γεώργιο Κρασονικολάκη, που, όπως αναφέρεται, έδωσε «μάχη» για να τον κρατήσει στη ζωή.