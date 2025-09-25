Χανιά: Μαρτυρία - σοκ μητέρας για παρενόχληση ανήλικης από τον γιατρό της κατασκήνωσης

Η μητέρα ανήλικης-θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από γιατρό σε κατασκήνωση στα Χανιά, περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε το παιδί της στα χέρια του «γιατρού». Ο τελευταίος, φέρεται να παρενοχλούσε συστηματικά κορίτσια τα δύο τελευταία καλοκαίρια.

«Έτριβε τα γεννητικά του όργανα στο χέρι της κόρης μου», με αυτή την ανατριχιαστική φράση η γυναίκα μίλησε δημόσια για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο Politica 89,8, όπου κατήγγειλε με λεπτομέρειες την αδιανόητη συμπεριφορά του γιατρού.

Παράλληλα, η μητέρα του κοριτσιού εξήρε το έργο της Ασφάλειας Χανίων, η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει ατράνταχτες αποδείξεις, γεγονός που επέτρεψε στις εισαγγελικές αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του γιατρού για την προστασία κι άλλων παιδιών.

«Υποτίθεται ότι την εξέταζε για πόνο στη μέση»

Η μητέρα, η οποία έχει δώσει την πιο κομβική κατάθεση στην Αστυνομία, αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της υπόθεσης, λέγοντας: «Περιεργαζόταν με τα χέρια του τους γλουτούς και το στήθος της κόρης μου, ενώ υποτίθεται ότι την εξέταζε για πόνο στη μέση. Έβαζε με τέτοιο τρόπο το σώμα του κοντά της, που κόλλησε τα γεννητικά του όργανα στο χέρι της, όπως ήταν ξαπλωμένη. Άρχισε να τρίβει τα γεννητικά του όργανα στο χέρι της και το παιδί μου πάγωσε».

«Από την αστυνομική έρευνα υπήρχαν ατράνταχτες αποδείξεις και στοιχεία για τη δράση του ‘γιατρού’. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων με απόλυτη μυστικότητα κατάφεραν να φτάσουν σε σημαντικά στοιχεία, για αυτό προφανώς οι εισαγγελικές αρχές αποφάσισαν τόσο γρήγορα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του. Τα στοιχεία που έχουν φαίνεται ότι ήταν αρκετά για να συμβεί αυτό. Οφείλω να τους ευχαριστήσω γιατί στάθηκαν δίπλα στο παιδί μου με επαγγελματισμό και ευαισθησία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα αποκάλυψε επίσης ότι από τη στιγμή που η κόρη της της περιέγραψε τι βίωσε στο ιατρείο, προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον γιατρό για εξηγήσεις, όμως εκείνος την απέφευγε συστηματικά. «Όταν κατάλαβα πως με αποφεύγει και μάλιστα μου είπε ‘σταμάτα να ενοχλείς’, πήγα κατευθείαν στην Αστυνομία και έκανα την καταγγελία», τόνισε. Από εκείνη τη στιγμή, η Ασφάλεια Χανίων, σε συνεργασία με παιδοψυχολόγο, χειρίστηκε την υπόθεση με απόλυτη προσοχή και επαγγελματισμό, παρέχοντας στήριξη στο κορίτσι.

Η συγκλονιστική αυτή υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τις εξελίξεις να αναμένονται καταιγιστικές. Οι αρχές διερευνούν και άλλα άτομα από το περιβάλλον της κατασκήνωσης που ενδέχεται να είχαν γνώση της δράσης του γιατρού.

Ο 63χρονος που συνελήφθη κατηγορείται για τα εξής αδικήματα:

-Κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια



-Γενετήσιες πράξεις με ανήλικο



-Απόπειρα κατάχρησης σε ασέλγεια



-Πράξεις παιδεραστίας