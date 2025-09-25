Blue Star Χίος: Οι Αρχές εξετάζουν βίντεο με το δυστύχημα - Αυτοψία στο πλοίο όπου σκοτώθηκε ο 20χρονος

Αυτοψία εντός του πλοίου «Blue Star Chios» που έχασε τη ζωή του ο 20χρονος ναυτικός, όταν παγιδεύτηκε σε βαριά συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ, βρέθηκε κλιμάκιο προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη της βάρδιας του 20χρονου. Ο άτυχος νεαρός βρισκόταν στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου όταν καταπλακώθηκε από συρόμενη υδατοστεγή πόρτα.Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που περνούσε η πόρτα έκλεισε απότομα, με αποτέλεσμα να τον παγιδεύσει. Εκτιμάται ότι πιάστηκε μέρος των ρούχων του, γεγονός που δεν του άφησε περιθώριο διαφυγής.

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες. Πρόκειται για Πλοίαρχο και τον Α’ Μηχανικό του πλοίου οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πειραιά. Όπως έγινε γνωστό, και οι δύο αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι του Πειραιά εκπρόσωποι ναυτεργατικών σωματείων και ναυτεργάτες, οι οποίοι έχουν κηρύξει πανλιμενική 24ωρη απεργία.

Η κινητοποίηση των δύο ναυτεργατικών σωματείων που διεκδικούν την αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και επαρκή χρόνο για εξειδικευμένη εκπαίδευση ξεκίνησε από τις 00:01’ σήμερα τα ξημερώματα και λήγει τα μεσάνυχτα.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η ΠΕΝΕΝ που πραγματοποίησε 24ωρη απεργία στο πλοίο κατήγγειλε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας.

Από την πλευρά της η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ κάνει λόγο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας και για ανεπαρκείς ελέγχους.

Βίντεο - ντοκουμέντο από την τραγωδία

Τις συγκλονιστικές στιγμές από την τραγωδία που συνέβη στο Blue Star Chios έχει καταγράψει βίντεο από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας.

Η συγκεκριμένη πόρτα, κατασκευασμένη από χάλυβα, ζυγίζει πάνω από έναν τόνο. Ανοίγει χειροκίνητα, αλλά διαθέτει αυτόματο σύστημα κλεισίματος, γεγονός που αποδείχθηκε μοιραίο για τον νεαρό ναυτεργάτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 20χρονος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού Υφυπουργείου Ναυτιλίας, κάτι που σημαίνει που μπορεί να είχε μία υποτυπώδη εκπαίδευση αλλά έπρεπε να περάσει και από άλλη εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία κράτησε μόνο μία ημέρα. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ συγκλονισμένοι είναι οι συνάδελφοί του και η ναυτική κοινότητα.

Blue Star Chios: Τα αναπάντητα ερωτήματα

Την ίδια ώρα δεκάδες ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Υπήρχε επαρκής εκπαίδευση του 20χρονου για τον χειρισμό των μηχανημάτων; «Περνάει ένα διάστημα που ο κάθε εργαζόμενος που πρέπει να εξοικειωθεί με τα μηχανήματα με τις εξόδους διαφυγής με τις υδατοστεγείς πόρτες», είπε ο πρόεδρος ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, Άγγελος Γαλανόπουλος στο MEGA.

Λειτουργούσαν οι ηχητικές και φωτεινές προειδοποιήσεις; «Οτιδήποτε κινείται και περνάει ανάβει ένας φανός και γίνεται και ένας έντονος θόρυβος σαν ήχος για να δηλώσει ότι υπάρχει επικινδυνότητα – ανοίγει κλείνει η πόρτα», προσθέτει ο κ. Βάλλης. Τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας; «Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για το πώς εξοικειώνονται νέοι συνάδελφοι στα μηχανήματα», πρόσθεσε ο κ. Γαλανόπουλος. Κατά τη διάρκεια ταξιδιού για λόγους ασφαλείας το σύστημα κλειδώματος ελέγχεται από τη γέφυρα.

«Αντέχω»: Η τελευταία επικοινωνία του 20χρονου με φίλο του

Το όνειρο του άτυχου 20χρονου, που φοίτησε σε ιδιωτική σχολή στον Πειραιά, ήταν να ασχοληθεί με τη ναυτιλία και να δουλέψει στη θάλασσα που τόσο λάτρευε. Όπως αποκαλύπτει ξάδερφος του 20χρονου καθαριστή μηχανών, ο 20χρονος, που πριν από δύο μέρες είχε γενέθλια, είχε πρόσφατα επικοινωνήσει με βιντεοκλήση με έναν φίλο του. «Πώς είσαι;», τον είχε ρωτήσει εκείνος, με τον 20χρονο Τάσο να απαντά: «φίλε είδες; Αντέχω».

Ο 20χρονος, όπως είπε ο ξάδελφός του - μιλώντας στο MEGA - «όταν ξεκίνησε την εργασία του αναρωτιόταν "μήπως δεν αντέξω", αλλά τελικά είπε "αντέχω, μπορώ, μου βγαίνουν ωραία εδώ"».

Πηγή: ethnos.gr