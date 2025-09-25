Σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας και ήχηση καμπανών Ιερών Ναών την 1η Οκτωβρίου

Η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό

Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σ’ όλη τη χώρα θα γίνει την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου 2025.

Η ενεργοποίηση γίνεται με αφορμή την γνωστή άσκηση Παρμενίωνας. Πιο συγκεκριμένα:

στις 11 το πρωί, θα γίνει σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης για 60 δεύτερα, στο σύνολο της χώρας

στις 11.05, θα γίνει η λήξη του συναγερμού, για 60 δεύτερα

στις 11.20 το πρωί, θα υπάρξει σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για 60 δεύτερα, στον νότιο τομέα της χώρας. Εδώ, ο συναγερμός αφορά και τις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας

στις 11.25 θα γίνει η λήξη του συναγερμού στον τομέα αυτό

στις 11.30 θα γίνει σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού απειλής, για 120 δεύτερα, σ’ όλη τη χώρα

στις 11.35 θα λήξει ο συναγερμός

στις 12.50 , θα υπάρξει συναγερμός απειλής για 120

στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας και Αργολίδας.

Μετά από 5 λεπτά, θα σημάνει λήξη συναγερμού.

Επίσης γνωστοποιείται στο κοινό, ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

Ταυτόχρονα με την ήχηση των σειρήνων συναγερμού, θα πραγματοποιηθεί ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της χώρας, με σειρά βραχέων κωδωνισμών. σε ταχύ ρυθμό διάρκειας τριών λεπτών.

Πηγή: newsbomb.gr