Καβάλα: Θλίψη για τον θάνατο της 57χρονης υπαλλήλου καθαριότητας που έγινε viral στο TikTok

Θλίψη σκόρπισε στην Καβάλα η είδηση για τον θάνατο της υπαλλήλου καθαριότητας που λίγο καιρό πριν είχε γίνει viral στο TikTok, το οποίο αποθέωνε την αφοσίωσή της στη δουλειά, την ενέργεια και τη στάση ζωής της.

Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της το πρωί της Τετάρτης (24/9), ενώ βρισκόταν σε άδεια, από συγγενικό της πρόσωπο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ελένη Καρασταμάτη εργαζόταν στην αποκομιδή απορριμμάτων και είχε αγαπηθεί από χιλιάδες χρήστες του TikTok, όταν βίντεο με τη δουλειά της ξεπέρασε τα 1,5 εκατομμύρια προβολές, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια.

Τη θλίψη του για τον θάνατο της 57χρονης εξέφρασε ο Δήμος Καβάλας σε ανάρτησή του στα social media. «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο της Ελένης Καρασταμάτη, εργαζόμενης στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και μητέρας τεσσάρων παιδιών. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην οικογένειά της όσο και στον Δήμο μας, τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και ήθος», ανέφερε σχετικά.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η 57χρονη «υπήρξε παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον και με την καθημερινή της παρουσία ανέδειξε τη σημασία της προσφοράς κάθε εργαζομένου στην ποιότητα ζωής της πόλης μας. Παράλληλα, ως μητέρα, κατόρθωσε να συνδυάσει την οικογενειακή μέριμνα με την επαγγελματική της ευθύνη, στοιχείο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία της».

Η κόρη της Ελένης Καρασταμάτη, που είχε γίνει viral στο TikTok μέσα από ένα βίντεο στο οποίο φαινόταν εν ώρα εργασίας και είχε φτάσει τις 1,8 εκ. προβολές ενώ είχε συγκεντρώσει πάνω από 178.000 «likes» σχολίασε τότε το βίντεο με ένα συγκινητικό μήνυμα τονίζοντας πως είναι περήφανη για εκείνη.

Συγκεκριμένα η κόρη της 57χρονης είχε γράψει τότε:

«Αυτή η γυναίκα είναι η μαμά μου!!!

Είναι η οριστική απόδειξη ότι η αληθινή δύναμη δεν μετριέται σε λόγια, αλλά σε πράξεις. Τέσσερα παιδιά, καύσωνας, κούραση και όμως ποτέ δεν έχασε το χαμόγελο της.

Κάθε της μέρα είναι μια μάχη που κερδίζει με αξιοπρέπεια και φως. Δεν είναι απλά δυνατή, είναι φωτιά που καίει και φωτίζει τον δρόμο μας.

Είμαι περήφανη που είμαι κομμάτι αυτής της φωτιάς. Μαμά μου είσαι μοναδική».

