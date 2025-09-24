MENU
Πρωτοποριακή επέμβαση στη Μυτιλήνη -Τοποθετήθηκε αισθητήρας στην καρδιά 58χρονου, που προειδοποιεί για επερχόμενα προβλήματα

Μια πρωτοποριακή ιατρική πράξη, που βάζει το Νοσοκομείο Μυτιλήνης στο κέντρο της καρδιολογικής καινοτομίας, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Καρδιολογικής Κλινικής.

