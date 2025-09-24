Βίντεο ντοκουμέντο με νεαρό Ρομά που κλέβει συνεργείο όσο ο ιδιοκτήτης βρίσκεται μέσα: «Ήρθαμε σε απόσταση ενός μέτρου»

Μία απίστευτη ληστεία σημειώθηκε σε συνεργείο της Αττικής, όπου νεαρός Ρομά «μπούκαρε» κρυφά στην επιχείρηση και απέσπασε σημαντικό χρηματικό ποσό από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος επίσης βρισκόταν μέσα στο μαγαζί.

Ο νεαρός Ρομά πέρασε «κάτω από την μύτη» του ιδιοκτήτη του συνεργείου και αφού έψαξε σε συρτάρια και στην ταμειακή μηχανή του καταστήματος, κατάφερε να βρει πάνω από 1.000 ευρώ και να τα αρπάξει χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, φαίνονται οι κινήσεις του νεαρού ληστή εντός του συνεργείου, ο οποίος αθόρυβα και με προσεκτικές κινήσεις περνάει απαρατήρητος από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Μάλιστα, στα πλάνα φαίνονται οι δύο άντρες να έρχονται σε πολύ κοντινή απόσταση, όμως ο νεαρός Ρομάς καταφέρνει να μείνει «αόρατος».

«Το μαγαζί ήταν κλειστό με τα ρολά κατεβασμένα στη μία πόρτα. Τα μηχανάκι ήταν όλα μέσα, κι εγώ βρισκόμουν εντός του μαγαζιού. Ο δράστης πέρασε στο ένα μέτρο απόστασης από μπροστά μου.

Άνοιξε τα συρτάρια μου, και παρόλο που το ταμείο δεν είχε μέσα λεφτά, είχα στο τσαντάκι μου μεγάλο χρηματικό ποσό στο γραφείο, περίπου 1.500 ευρώ, και μου τα πήρε όλα. Δεν άφησε φράγκο, ήταν στα 2 μέτρα μακριά. Τα πήρε και έφυγε σαν κύριος χωρίς να τον πάρω χαμπάρι. Γάτα να περνούσε, θα την έβλεπα», είπε ο ιδιοκτήτης του συνεργείου.

