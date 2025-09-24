Πέθανε ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος – Η ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα

Όπως έγραψε στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας, πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, ο Κώστας Προβελέγγιος πέθανε στις 31 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 90 ετών, καθώς ο ηθοποιός ήταν γεννημένος στις 23 Σεπτεμβρίου 1935.
«Ετεροχρονισμένα μας πληροφόρησαν ότι έφυγε από τη ζωή στις 31-7-25 ένας παλαίμαχος συνάδελφος μας από τη θεατρική οικογένεια των Προβελεγγίων, ο Κώστας. Προβελέγγιος. Γιος των ηθοποιών Άλκη και Καίτης Προβελέγγιου, αδελφός της Αθηνάς Προβελέγγιου και πατέρας του ηθοποιού Άγγελου Προβελέγγιου.
Στην δεκαετία του ’80 – ’90 συμμετείχε σε πάνω από 50 βιντεοταινίες εκείνης της περιόδου. Τον συνάντησα κινηματογραφικά στην ταινία “Οι Ομοφυλόφιλοι” με τη Βάνα Μπάρμπα και τον Μιχάλη Μανιάτη όπου ερμήνευε τον δολοφόνο θείο μου. Ένας ακόμα πρόσχαρος άνθρωπος και εργάτης του θεάτρου έφυγε λοιπόν από κοντά μας και θα τον θυμόμαστε με αγάπη», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας.
Τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει παίξει:
- Οι Ιερόσυλοι 1983|1983 ΕΡΤ2
Κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες έχει παίξει:
- Ένα μπουζούκι αλλοιώτικο από τ’ άλλα 1970
- Κίτσος Μίνι και Σουβλάκια 1968
- Τι κάνει ο άνθρωπος για να ζήση 1970
Βιντεοταινίες στις οποίες έχει παίξει:
- Άλλες τον προτιμούν γουλί 1986
- Άλλος Μιμή κι άλλος πληρώνει 1987
- Ένας κορίτσαρος όλο μέλι 1988
- Ένας μπάτσος με τσαρούχια 1988
- Ανάμεσα σε 7 γυναίκες 1986
- Γυφτομπάσκετ ’88 1988
- Είναι μάγκας ο ψηλός με τη γραβάτα 1987
- Ερωτικά μπερδέματα 1987
- Η Μαρινέλλα από την Καστέλλα 1989
- Η καρδιά του πατέρα 1990
- Η μάνα της φόνισσας 1989
- Η ντίβα και ο πρωτάρης 1988
- Η ντίβα του καράτε 1987
- Θηλυκό κοκτέιλ 1989
- Καμαριέρα χωρίς καριέρα 1989
- Λεζεντάνο ο μπάτσος 1988
- Λιγουράκο αγάπη μου 1988
- Μια σαραντάρα ίσον με δυο εικοσάρες 1990
- Μιμή η ερωτιάρα 1989
- Ο Τόλης, ο Κοκό, και τα… μισά-μισά τους 1987
- Ο Χάρος βγήκε ….παγανιά 1988
- Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται 1987
- Ο ανοιχτομάτης 1987
- Ο γύφτος ο Πόντιος και το πουλί του βλάχου 1987
- Ο θείος από το Τέξας 1986
- Ο κοντοκαψούρης 1988
- Ο μπαμπάς μου ο ξεφτύλας 1987
- Ο προξενητής 1987
- Ο τελευταίος τίμιος Ρωμιός 1989
- Ο φίλος μου ο νίντζα 1986
- Ο φερετράκιας 1987
- Ο χάχας 1989
- Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια 1987
- Οι μυαλοφυγόδικοι 1988
- Οι ομοφυλόφιλοι 1988
- Οι σκληροί του… Μπραχάμι 1986
- Ολόχρυσο μανούλι 1990
- Παιχνίδι για τρεις 1987
- Παπατζήδες της δεκάρας 1988
- Ραχάμης ο ληστής αίνιγμα 1988
- Στη Φωλιά του Γούκου 1987
- Τα βάσανα ενός ξεριζωμένου 1988
- Το πιο γλυκό κορίτσι 1989
- Τρελός παπάς τους βάφτισε 1988
- Τσιτσιολίνα εναντίον Μελίντας 1987
- Φαλακρός στόχος 1987
- Χαμός στην οδό κερατάδων 1987
- Ωραίος σκληρός και άφραγκος 1989
Πηγή: newsit.gr