Πέθανε ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος – Η ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα

Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος, ωστόσο ο θάνατός του έγινε γνωστός δύο μήνες αργότερα μέσα από μία ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα.

Όπως έγραψε στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας, πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, ο Κώστας Προβελέγγιος πέθανε στις 31 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 90 ετών, καθώς ο ηθοποιός ήταν γεννημένος στις 23 Σεπτεμβρίου 1935.

«Ετεροχρονισμένα μας πληροφόρησαν ότι έφυγε από τη ζωή στις 31-7-25 ένας παλαίμαχος συνάδελφος μας από τη θεατρική οικογένεια των Προβελεγγίων, ο Κώστας. Προβελέγγιος. Γιος των ηθοποιών Άλκη και Καίτης Προβελέγγιου, αδελφός της Αθηνάς Προβελέγγιου και πατέρας του ηθοποιού Άγγελου Προβελέγγιου.

Στην δεκαετία του ’80 – ’90 συμμετείχε σε πάνω από 50 βιντεοταινίες εκείνης της περιόδου. Τον συνάντησα κινηματογραφικά στην ταινία “Οι Ομοφυλόφιλοι” με τη Βάνα Μπάρμπα και τον Μιχάλη Μανιάτη όπου ερμήνευε τον δολοφόνο θείο μου. Ένας ακόμα πρόσχαρος άνθρωπος και εργάτης του θεάτρου έφυγε λοιπόν από κοντά μας και θα τον θυμόμαστε με αγάπη», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει παίξει:

Οι Ιερόσυλοι 1983|1983 ΕΡΤ2

Κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες έχει παίξει:

Ένα μπουζούκι αλλοιώτικο από τ’ άλλα 1970

Κίτσος Μίνι και Σουβλάκια 1968

Τι κάνει ο άνθρωπος για να ζήση 1970

Βιντεοταινίες στις οποίες έχει παίξει:

Άλλες τον προτιμούν γουλί 1986

Άλλος Μιμή κι άλλος πληρώνει 1987

Ένας κορίτσαρος όλο μέλι 1988

Ένας μπάτσος με τσαρούχια 1988

Ανάμεσα σε 7 γυναίκες 1986

Γυφτομπάσκετ ’88 1988

Είναι μάγκας ο ψηλός με τη γραβάτα 1987

Ερωτικά μπερδέματα 1987

Η Μαρινέλλα από την Καστέλλα 1989

Η καρδιά του πατέρα 1990

Η μάνα της φόνισσας 1989

Η ντίβα και ο πρωτάρης 1988

Η ντίβα του καράτε 1987

Θηλυκό κοκτέιλ 1989

Καμαριέρα χωρίς καριέρα 1989

Λεζεντάνο ο μπάτσος 1988

Λιγουράκο αγάπη μου 1988

Μια σαραντάρα ίσον με δυο εικοσάρες 1990

Μιμή η ερωτιάρα 1989

Ο Τόλης, ο Κοκό, και τα… μισά-μισά τους 1987

Ο Χάρος βγήκε ….παγανιά 1988

Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται 1987

Ο ανοιχτομάτης 1987

Ο γύφτος ο Πόντιος και το πουλί του βλάχου 1987

Ο θείος από το Τέξας 1986

Ο κοντοκαψούρης 1988

Ο μπαμπάς μου ο ξεφτύλας 1987

Ο προξενητής 1987

Ο τελευταίος τίμιος Ρωμιός 1989

Ο φίλος μου ο νίντζα 1986

Ο φερετράκιας 1987

Ο χάχας 1989

Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια 1987

Οι μυαλοφυγόδικοι 1988

Οι ομοφυλόφιλοι 1988

Οι σκληροί του… Μπραχάμι 1986

Ολόχρυσο μανούλι 1990

Παιχνίδι για τρεις 1987

Παπατζήδες της δεκάρας 1988

Ραχάμης ο ληστής αίνιγμα 1988

Στη Φωλιά του Γούκου 1987

Τα βάσανα ενός ξεριζωμένου 1988

Το πιο γλυκό κορίτσι 1989

Τρελός παπάς τους βάφτισε 1988

Τσιτσιολίνα εναντίον Μελίντας 1987

Φαλακρός στόχος 1987

Χαμός στην οδό κερατάδων 1987

Ωραίος σκληρός και άφραγκος 1989

Πηγή: newsit.gr