Φωτιά στη Μεσσηνία μεταξύ Μελιγαλά και Ανθούσας

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (24.09.2025) στην Μεσσηνία στην περιοχή Μελιγαλά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:00 σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ Μελιγαλά και Ανθούσας στη Μεσσηνία, δυτικά από το σημείο της τελευταίας πυρκαγιάς τον Αύγουστο.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα με 12 οχήματα, 32 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Ταυτόχρονα επιχειρούν από αέρος δύο αεροσκάφη Pzl και ένα ελικόπτερο Erickson. Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν επίσης εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.

Η φωτιά έχει κάψει δασική έκταση και αρκετά ελαιόδεντρα, είναι όμως σε ύφεση και εκτιμάται πως τις επόμενες ώρες θα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Πηγή: newsit.gr