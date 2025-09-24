Ο 20χρονος Τάσος σκοτώθηκε στο Blue Star Chios, κάνοντας εκπαιδευτικό ταξίδι - Ακολουθούσε τα βήματα του αδελφού του

Τα επαγγελματικά βήματα του μεγάλου αδερφού στο εμπορικό ναυτικό ήθελε να ακολουθήσει ο νεαρός Τάσος η μοίρα του οποίου είχε άλλα δραματικά σχέδια.

Ήταν ένα παιδί που από την εφηβική του ηλικία ήθελε να ασχοληθεί με το ναυτικό γιατί αγαπούσε τη θάλασσα όπως και ο μεγάλος του αδερφός.

Ο αδόκητος θάνατός του όταν εγκλωβίστηκε από υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου, πριν ξεκινήσει το δρομολόγιο από τη Ρόδο προς τον Πειραιά, σήμερα το πρωί, έχει βυθίσει στη θλίψη και στον πόνο όχι μόνο την μεγάλη οικογένεια των ναυτικών αλλά και τους κατοίκους της Δροσιάς Ευβοίας εκεί απ’όπου καταγόταν.

«Μαζί με τον αδερφό του ακολούθησαν τη δουλειά στη θάλασσα. Αυτό ήθελαν. Η οικογένειά του μια οικογένεια πάρα πολύ καλή. Ευγενικοί όλοι, με το χαμόγελο και φιλόξενοι. Δεν είχε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, πολύ καλοί άνθρωποι, πολύ ικανή οικογένεια», θα πει στο iefimerida ο αντιδήμαρχος της περιοχής κ. Κώστας Καρβούνης που γνωρίζει την οικογένεια.

Πραγματοποιούσε εκπαιδευτικό ταξίδι ο 20χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός ναυτικός σπούδαζε σε ιδιωτική σχολή του Πειραιά και πραγματοποιούσε εκπαιδευτικό ταξίδι, όταν μια από τις υδατοστεγής συρόμενες πόρτες τον καταπλάκωσε. Είχε μόλις δεκαπέντε ημέρες στη δουλειά. «Το παιδί ήταν καθαριστής. Το πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα θα το βρουν οι αρμόδιοι. Πήγε να περάσει την πόρτα και εγκλωβίστηκε. Ήταν ένα νέο παιδί με λίγες γνώσεις της θάλασσας σε ένα δύσκολο κομμάτι της δουλειάς. Ήταν πρωτό μπαρκο δεν είχε εμπειρία και αυτό που πιστεύω είναι ότι είναι ζήτημα εξοικείωσης των νέων ναυτικών σε ένα χώρο δύσκολο», θα πει στο iefimerida ο πρόεδρος της της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «ο Στέφενσων», Βαγγέλης Γαλανόπουλος.

Το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ έχει ενημερωθεί σχετικά και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

