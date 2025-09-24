Στο εκπαιδευτικό του ταξίδι έχασε τη ζωή του ο 20χρονος ναυτικός του Blue Star Χίος

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του δυστυχήματος που σημειώθηκε εν πλω στο πλοίο Blue Star Χίος με έναν 20χρονο ναυτικό να βρίσκει τραγικό θάνατο.

Ο άτυχος 20χρονος ήταν μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Χίος και σκοτώθηκε όταν εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που ενώνει το ισογείου γκαράζ του πλοίου με το μηχανοστάσιο.

Ο 20χρονος έκανε τα πρώτα του βήματα του στη θάλασσα καθώς είχε μόλις 10 ημέρες που εργαζόταν στο πλοίο ως καθαριστής μηχανής. Το δυστύχημα - οι αιτίες του οποίου είναι υπό διερεύνηση- σημειώθηκε περίπου στις 8 το πρωί και ενώ το πλοίο κατευθυνόταν προς το λιμάνι του Πειραιά. Ο νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συνάδελφους του εγκλωβισμένος στην πόρτα.

Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό του ναυτικού και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του. Ο άτυχος νεαρός διακομίσθηκε στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά φέροντας σοβαρότατα τραύματα και χωρίς τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

