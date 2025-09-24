Τραγωδία στο Blue Star Chios: Νεκρός ο 20χρονος ναυτικός που πιάστηκε σε συρόμενη πόρτα

Τη χειρότερη δυνατή κατάληξη είχε το περιστατικό με τη διακομιδή νεαρού ναυτικού στο Τζάνειο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του αφού νωρίτερα είχε πιαστεί σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου Blue Star Chios.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο νεαρός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν κάτι περισσότερο από το να διαπιστώσουν τον θάνατό του.

Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Η ανακοίνωση της Blue Star για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού



Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος - Πειραιάς, εντοπίστηκε - χωρίς τις αισθήσεις του - ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος