Χωρίς τις αισθήσεις του στο Τζάνειο 20χρονος ναυτικός – Πιάστηκε σε συρόμενη πόρτα στο γκαράζ πλοίου

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ένας 20χρονος Ελληνας ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο 20χρονος ναυτικός που τραυματίστηκε σοβαρά στον Πειραιά ήταν μέλος πληρώματος επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου.

Σύμφωνα με το newsit.gr, που επικαλείται πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο. Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.