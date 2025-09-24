Τέμπη: Ο Ασλανίδης διαψεύδει τον Φλωρίδη - «Έχω κάνει τρία αιτήματα για την εκταφή του γιου μου»

Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών διαψεύδουν τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη που υποστήριξε ότι δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα για εκταφή των νεκρών.

Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του Δημήτρη που χάθηκε στα Τέμπη δηλώνει ότι έχει κάνει τρία αιτήματα για εκταφή του παιδιού του. Από την πλευρά του ο Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε χθες ότι «δεν έχει υποβληθεί αίτημα εκταφής».

Τα πρώτα αιτήματα είχαν υποβληθεί από τον Παύλο Ασλανίδη και απορρίφθηκαν με το σκεπτικό ότι θα ήταν καλύτερο να αναμένουν όλες τις πραγματογνωμοσύνες. Το άλλο αίτημα ήταν με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που είχε την ίδια τύχη.

«Έχω κάνει τρία αιτήματα για την εκταφή της σορού του γιου μου. Δύο το 2024 και ένα το 2025. Τα δύο πρώτα ήταν για ταυτοποίηση DNA και το τρίτο ήταν μετά το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που έλεγε για υδρογονάνθρακες και ζήτησα βιοχημικές εξετάσεις», ανέφερε μιλώντας στην εφημερίδα One Voice.

«Ο υπουργός λέει ψέματα και δεν και είναι η πρώτη φορά. Είναι στο υπουργείο της συγκάλυψης σε διατεταγμένη υπηρεσία. Η συγκάλυψη δυστυχώς ξεκίνησε από το πρώτο βράδυ», συμπλήρωσε ο Παύλος Ασλανίδης.

Από τις 16 Σεπτεμβρίου η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι που συνεχίζει την απεργία πείνας έχουν καταθέσει εξώδικη καταγγελία προς κάθε αρμόδιο δικαστήριο ζητώντας την εκταφή των θυμάτων των Τεμπών.

Πηγή: newsit.gr