Συνελήφθη προπονητής ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στα Άνω Λιόσια – Τον μήνυσε 17χρονος παίκτης για εξύβριση

Θερμό επεισόδιο σε αγώνα μπάσκετ στα Άνω Λιόσια το βράδυ της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου καθώς προπονητής ιδιωτικού εκπαιδευτηριου, συνελήφθη μετά από μήνυση 17χρονου παίκτη τον οποίο κατά τη διάρκεια του αγώνα εξύβρισε σκαιότατα!

Μάλιστα, προκλήθηκε ένταση, ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ο προπονητής συνελήφθη και όλοι οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Άνω Λιοσίων όπου ο ανήλικος παίκτης κατέθεσε μήνυση σε βάρος του προπονητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 22:30 όταν κατά τη διάρκεια αγώνα ο προπονητής του ιδιωτικού εκπαιδευτηριου, απευθύνθηκε στον ανήλικο λέγοντάς του «θα σου @@@ τη μητέρα».

Το παιδί, αντέδρασε ενημέρωσε τους γονείς του, ο αγώνας διεκόπη και ο προπονητής συνελήφθη μετά από μήνυση που κατέθεσε για το αδίκημα της απειλής και εξύβρισης.

Πηγή: newsit.gr