Καρυστιανού: «Το σύστημα αρνείται την εκταφή»

Η πρόεδρος του Συλλόγου παρουσιάζει μια σειρά από στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, αποδεικνύουν τις παρεμβάσεις στη δικαστική διαδικασία.

Σε μια νέα αιχμηρή ανάρτηση προχώρησε η πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, στην οποία καταγγέλλει μεταξύ άλλων τον «εμπαιγμό» τους και τη «συγκάλυψη» της υπόθεσης των Τεμπών, καθώς και την επίμονη άρνηση της Δικαιοσύνης να επιτρέψει την εκταφή σορών των θυμάτων.

Αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν μπορούν να παρέμβουν για την εκταφή, η κ. Καρυστιανού στηλιτεύει τη θέση αυτή, κάνοντας λόγο για «μπαζωμένη αλήθεια».

Η πρόεδρος του Συλλόγου παρουσιάζει μέσα από την ανάρτησή της μια σειρά από στοιχεία, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια αποδεικνύουν τις παρεμβάσεις στη δικαστική διαδικασία:

O πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Ντογιάκος, προχώρησε στην αντικατάσταση του ανακριτή της υπόθεσης μετά από επιστολή του πρωθυπουργού.

Επιπλέον, η κ. Καρυστιανού κατηγορεί την πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Αδειλίνη, ότι αφαίρεσε την εποπτεία της ανάκρισης από την αρμόδια εισαγγελέα εφετών Λάρισας και την ανέθεσε σε νεότερό της, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, μελέτησε μια τεράστια δικογραφία σε μόλις επτά ημέρες.Υποστηρίζει ότι η ίδια εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση, όταν το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ έκανε λόγο για χημικά καύσιμα πάνω στο τρένο.

Η κ. Καρυστιανού κατηγορεί τον Ανακριτή της Λάρισας, Σωτήρη Μπαικάμη, ότι «αρνείται από την αρχή και μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2025» την εκταφή, παρά τα αιτήματα των συγγενών για επιπλέον έρευνες, όπως βιοχημικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, ο Ανακριτής στηρίζει την άρνησή του σε γνωματεύσεις που κάνουν λόγο για ανάφλεξη ελαίου σιλικόνης από το κύκλωμα ψύξης των ηλεκτραμαξών. Ωστόσο, η κ. Καρυστιανού τονίζει ότι ο Ανακριτής αγνοεί πέντε διαφορετικές τεχνικές εκθέσεις από καθηγητές πανεπιστημίων και πραγματογνώμονες που επιβεβαιώνουν την πρόκληση της πυρόσφαιρας από χημικά.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ακόμα και όταν το Γενικό Χημείο του Κράτους βρήκε ξυλόλιο και υδρογονάνθρακες στην αυτοψία δύο χρόνια μετά το δυστύχημα, ο Ανακριτής όχι μόνο δεν αναθεώρησε την άρνησή του για εκταφή, αλλά έσπευσε να κλείσει τη δικογραφία, προκειμένου να μην υποβληθεί νέο αίτημα από τους συγγενείς.

Η Μαρία Καρυστιανού δηλώνει αποφασισμένη να βγάλει την αλήθεια στο φως, στηρίζοντας τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του με την απεργία πείνας για να γίνει η εκταφή των νεκρών.

