Ασπρόπυργος: Πέντε συλλήψεις ανηλίκων για επίθεση με γροθιές σε 14χρονο έξω από σχολείο

Συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου.

Στη σύλληψη πέντε ανήλικων μαθητών που επιτέθηκαν με γροθιές σε 14χρονο μαθητή έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή του Ασπροπύργου προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (17/9), όταν οι δράστες πλησίασαν το θύμα και άρχισαν να το γρονθοκοπούν σε διάφορα σημεία του σώματός του, προκαλώντας του τραυματισμούς. Η επίθεση κινητοποίησε τις Αρχές, που ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Οι πέντε ανήλικοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το ίδιο απόγευμα, με έναν από αυτούς να προσπαθεί να αλλάξει την εμφάνισή του ξυρίζοντας τα μαλλιά του, ώστε να αποφύγει την αναγνώριση. Ωστόσο, οι προσπάθειες καμουφλάζ δεν απέτρεψαν την ταυτοποίησή του, με αποτέλεσμα όλοι οι εμπλεκόμενοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Πηγή: ethnos.gr