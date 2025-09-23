Χάνουμε πάνω από 110 ώρες της ζωης μας στον δρόμο κάθε χρόνο - Οι παρεμβάσεις που έρχονται στο κυκλοφοριακό

Στην κίνηση και το μποτιλιάρισμα «βυθίζονται» όλο και περισσότερο Αθήνα και Θεσσαλονίκη με το κυκλοφοριακό να αποτελεί τα τελευταία χρόνια το βασικό πρόβλημα των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας και τους οδηγούς στην πρωτεύουσα να χάνουν περισσότερες από 110 ώρες στο τιμόνι κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), τα οποία παρουσίασε ο πρόεδρός του, Θανάσης Τσιάνος στο πλαίσιο του 8ου συνεδρίου Υποδομές και Μεταφορές, το κυκλοφοριακό πρόβλημα στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, και ιδιαίτερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη, επιδεινώνεται με ταχείς ρυθμούς.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η Αθήνα ανήκει πλέον στις πιο επιβαρυμένες πόλεις ολόκληρης της Ευρώπης. Οι κάτοικοί της έχασαν το 2024 έως και 111 ώρες στον δρόμο λόγω κυκλοφοριακών καθυστερήσεων έναντι 104 το 2023, ενώ χρειάζονται περίπου 30 λεπτά για να διανύσουν μία απόσταση 10 χιλιομέτρων.

