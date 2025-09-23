Τέμπη: Σε απεργία πείνας και 60χρονη μητέρα από την Πάτρα - «Κανένας λόγος να του απαγορεύουν την εκταφή»

"Δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας λόγος να του απαγορεύουν την εκταφή". Αυτό δηλώνει η Αναστασία Τσαλαμιδά, η 60χρονη μητέρα από την Πάτρα που αποτελεί το δεύτερο άτομο που ξεκινά απεργία πείνας σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η άρνηση των αρχών είναι νομικά αβάσιμη: "Έχω μελετήσει το θέμα και νομικά δεν στέκεται αυτό. Εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι οικογενειακής αντιζηλίας, δεν μπορούν να του αρνηθούν την εκταφή. Έπρεπε να έχουν δώσει την άδεια και στον Ασλανίδη και στον Πάνο".

Η απόφασή της, όπως εξηγεί, πηγάζει από την ανάγκη για συμπαράσταση στον αγώνα του πατέρα που ζητά την εκταφή του γιου του. "Αυτό που έκανε ο κύριος Ρούτσι, δεν θα έπρεπε να μείνει μόνος του. Επειδή παρακολουθώ στενά το θέμα των Τεμπών και έχω πάρα πολύ θυμό μέσα μου, θεώρησα ότι οφείλουμε να είμαστε δίπλα του".

Η κα Τσαλαμιδά, μητέρα ενός 20χρονου γιου, τονίζει πως δεν είναι συγγενής θύματος, αλλά νιώθει το θέμα προσωπικό: "Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη".

Ξεκαθαρίζει, τέλος, ότι δεν είχε καμία προηγούμενη σχέση με τον Πάνο Ρούτσι ή τον άλλο απεργό πείνας από το Αίγιο. "Όχι, όχι, χθες γνωριστήκαμε. Δεν είμαστε συνοδοιπόροι σε κάτι, παρά μόνο στον αγώνα αυτόν που κάνει, που είναι απόλυτα δίκαιος".

Υπενθυμίζεται ότι στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι από την δεύτερη ημέρα του αγώνα του με σκοπό να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του παιδιού του βρίσκεται ο κ. Δημήτρης Οικονομόπουλος, πατέρας και ο ίδιος, ο οποίος μπορεί να μην είχε συγγενείς που έχασε στα Τέμπη, στέκεται όμως αλληλέγγυος, κάνοντας απεργία πείνας δίπλα στον κ. Ρούτσι.

