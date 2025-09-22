Κενά στα σχολεία: Σχεδόν ένας στους τέσσερις εκπαιδευτικούς που διορίστηκε φέτος πήρε κατευθείαν άδεια

Για τις άδειες μεγάλου ποσοστού νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών που έχουν δημιουργήσει μεγάλα κενά μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης.

Ο υφυπουργός Παιδείας αποκάλυψε ακόμη ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έρθει η νομοθετική ρύθμιση για τα Κέντρα Μελέτης.

«Από την 1η Σεπτεμβρίου οι επιπλέον 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν και ήταν στις αίθουσες, κάτι πολύ σημαντικό, αν σκεφτούμε ότι από το 2020 έως και φέτος έχουν διοριστεί περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί» είπε ο κ. Βλάσης στη Βεργίνα Τηλεόραση.

Μάλιστα, εξήγησε ότι στις αρχές του μήνα ήρθε το πρώτο κύμα των αναπληρωτών. «24.000 αναπληρωτές διορίστηκαν για να αντιμετωπιστούν τα κενά. Κενά βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν» παραδέχθηκε.

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι πολλοί από τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς είτε δεν κάνουν αποδοχή του διορισμού είτε ζητούν άδεια άνευ αποδοχών ή παράταση -συνήθως μικρή- για το χρόνο ορκωμοσίας τους κι άλλοι για πιο σοβαρούς λόγους. Το αποτέλεσμα; «Σχεδόν το 23% των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν φέτος να έχει πάρει κατευθείαν άδεια (ανατροφής τέκνου, κύησης, επαπειλούμενης κύησης κ.ά.)» τόνισε.

Έφερε μάλιστα και παραδείγματα: «Σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και πήραν άδεια οι 6. Σε άλλο μικρό νησί διορίστηκε νηπιαγωγός που πήρε αμέσως άδεια κι εμείς στείλαμε έναν άλλον, για να μη μείνουν χωρίς νηπιαγωγό τα παιδιά» τόνισε ο κ. Βλάσης.

Ο υφυπουργός Παιδείας έκανε λόγο για «δύσκολη εξίσωση, αφού αλλιώς υπολογίζουμε κι αλλιώς μας έρχονται, κάτι που δεν μπορούμε να το προβλέψουμε», ενώ πρόσθεσε ότι μέχρι την Πέμπτη «θα προχωρήσουμε στο β’ κύμα διορισμού αναπληρωτών, δασκάλων και καθηγητών για να καλύψουμε τα κενά».

Αναφερόμενος στον επαγγελματικό προσανατολισμό, ο κ. Βλάσης υπογράμμισε: «Πιστεύουμε στην αξία και δυναμική της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την αναβαθμίσουμε και να αυξήσουμε τη διασύνδεσή της με την αγορά εργασίας». Πρόσθεσε, δε, ότι «πολλά επαγγέλματα που προκύπτουν από ανώτατα πανεπιστήμια, που είναι καλές σπουδές με ωραία πτυχία, που δεν έχουν όμως επαγγελματική αποκατάσταση. Πιο δύσκολα θα βρει δουλειά ο φιλόλογος ή ο θεολόγος από τον ηλεκτροσυγκολλητή… Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πολύ ελκυστικά επαγγέλματα που περιμένουν να βρουν εξειδικευμένους επαγγελματίες, πληρώνοντας μάλιστα αδρά, πάνω από 3.000 ευρώ μισθό το μήνα. Επενδύουμε σε αυτό. Θέλουμε να έχουμε εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό» επισήμανε.

Τέλος, παραδέχθηκε ότι «υπάρχει πράγματι νομικό κενό» για τα Κέντρα Μελέτης που λειτουργούν σήμερα χωρίς θεσμικό πλαίσιο και επίσημη εποπτεία και προανήγγειλε ότι θα έρθει νομοθέτημα ως το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Πηγή: iefimerida.gr