Ηράκλειο: Ένα τρίχρονο αγοράκι παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του πατέρα του – Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Ένα τρίχρονο αγοράκι παρασύρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, στο Ηράκλειο στην περιοχή Μοίρες, από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πατέρας του και βρίσκεται στη ΜΕΘ.

Το περιστατικό στο Ηράκλειο σύμφωνα με το Cretalive έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες ενώ υπήρξε κινητοποίηση των αρχών για τη μεταφορά του παιδιού σε νοσοκομείο και συγκεκριμένα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Αρχικά, το παιδάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι γιατροί που εξέτασαν το αγοράκι διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί θλάσεις στον πνευμοθώρακα και είναι αναγκαία η αναπνευστική υποστήριξη.

Για τον λόγο αυτό το παιδί θα μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.

