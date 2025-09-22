Τέμπη: 80 συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν αίτημα στον Άρειο Πάγο για συμπληρωματική ανάκριση στην υπόθεση της τραγωδίας

Συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη και οι συνήγοροί τους κατέθεσαν αίτημα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τη Δευτέρα (22.09.2025).

Οι οικογένειες των 57 νεκρών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ζητούν από την Εισαγγελία του ανώτατου δικαστηρίου τη διενέργεια συμπληρωματικής ανάκρισης για την υπόθεση που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Το αίτημα, το οποίο αριθμεί 47 σελίδες και φέρει την υπογραφή 80 συγγενών, κατατέθηκε μετά την περάτωση της ανάκρισης από τον εφέτη Λάρισας, την οποία οι οικογένειες χαρακτηρίζουν βεβιασμένη και ελλιπή.

Σύμφωνα με τους ίδιους, ο εφέτης ανακριτής έσπευσε να κλείσει την ανάκριση, ενώ ο εισαγγελέας Εφετών Λάρισας προχώρησε με εξπρές διαδικασίες στην πρότασή του, χωρίς να αξιολογηθούν κρίσιμα στοιχεία.

Ειδική αναφορά γίνεται στο πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους σχετικά με την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στη μοιραία αμαξοστοιχία, το οποίο –όπως τονίζουν– θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω διερεύνηση αλλά αγνοήθηκε.

Οι συγγενείς χαρακτηρίζουν «μέγιστη παράλειψη» την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας χωρίς να ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα και υπογραμμίζουν ότι «συντρέχει άμεση ανάγκη διενέργειας συμπληρωματικής κύριας ανάκρισης».

Στο υπόμνημά τους επισημαίνουν επίσης ότι παραμένουν εκκρεμή αιτήματα, όπως η κατάσχεση του καταγραφικού του εμπορικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, αναφέρουν ότι από το υλικό της δικογραφίας έχουν προκύψει «επαρκή στοιχεία τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βαθμό κακουργήματος» από εκπροσώπους της Hellenic Train αλλά και άλλους εμπλεκόμενους.

Ζητούν, συνεπώς, από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, να παραγγείλει την επιστροφή της δικογραφίας στον ανακριτή Λάρισας για να συνεχιστεί η έρευνα και να εντοπιστούν όλες οι ευθύνες. Μετά την κατάθεση του αιτήματος, ο Νίκος Παπαγγελής, πατέρας θύματος, δήλωσε ότι «θέλουν να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον σταθμάρχη εφόσον αποδειχθεί ότι φταίνε», ενώ έκανε λόγο για ελλιπή δικογραφία.

Από την πλευρά της, η συνήγορος Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι η αντίδραση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ήταν «μη θεσμική και εχθρική» απέναντι σε οικογένειες θυμάτων, τονίζοντας πως «η διεκδίκηση για δικαιοσύνη δεν πρόκειται να καμφθεί».

Ο συνήγορος Γιάννης Μαρακάκης επισήμανε ότι «σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει συσκοτιστεί η υπόθεση, με κρίσιμα ζητήματα να μπαίνουν κάτω από το χαλί», ενώ ο Μανώλης Βονικάκης σημείωσε ότι «στόχος είναι η διαλεύκανση θεμελιωδών ζητημάτων που δεν έχουν απαντηθεί πειστικά από τις δικαστικές αρχές».

Πηγή: newsit.gr