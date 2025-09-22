Χανιά: 6 νέες καταγγελίες σε βάρος του γιατρού για ασέλγεια σε παιδιά της κατασκήνωσης

«Χιονοστιβάδα» εξελίξεων για τον γιατρό στην κατασκήνωση στα Χανιά. Έξι νέες καταγγελίες σε βάρος του για περιστατικά ασέλγειας σε παιδιά βλέπουν το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα (22.09.2025).

Οι έξι νέες καταγγελίες για ασέλγεια εναντίον του γιατρού στην παιδική κατασκήνωση στα Χανιά έχουν γίνει στις Αρχές, όπως αποκαλύπτει το zarpanews.gr.

Οι νέες περιπτώσεις έρχονται να προστεθούν στις δύο υποθέσεις που ήδη χειρίζεται η Δικαιοσύνη και οδήγησαν στην προφυλάκιση του επιστήμονα για την κατηγορία της «κατάχρησης σε ασέλγεια» ανηλίκου μετά την απολογία του στις 6 Αυγούστου.

Τότε, με απόφαση του εισαγγελέα Πρωτοδικών είχε εκδοθεί διάταξη για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του γιατρού, ενός 63χρονου Χανιώτη γυναικολόγου.

Μάλιστα, οι δύο από τις νέες καταγγελίες αφορούν παιδιά από γειτονικούς νομούς.

Πηγή: newsit.gr