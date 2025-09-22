Χανιά: Νεκρό βρέφος 2 μηνών – Συνελήφθησαν οι γονείς

Ένα βρέφος δύο μηνών βρέθηκε νεκρό μέσα στην κούνια του, στο ξενοδοχείο που διέμενε με τους γονείς του στα Χανιά.

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία των Χανίων η είδηση του θανάτου ενός βρέφους 2 μηνών στην κούνια του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε με τους γονείς του.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα στις Καλύβες Αποκορώνου όπου η οικογένεια Φινλανδών, ο 28χρονος πατέρας, η 26χρονη μητέρα και το βρέφος που δεν είχε κλείσει τους 2 μήνες ζωής, έκανε τις διακοπές του.

Οι γονείς του βρέφους ξύπνησαν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου το πρωί και βρήκαν το βρέφος τους χωρίς τις αισθήσεις του.

Κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί το μωρό στο Νοσοκομείο Χανίων όμως ήταν ήδη πολύ αργά.

Η αστυνομία Χανίων προχώρησε στην σύλληψη των γονιών, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

