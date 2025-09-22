Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή - Η 59χρονη πάλεψε να σωθεί

Ασφυκτικός και γρήγορος ήταν ο θάνατος της 59χρονης -σύμφωνα με το αποτέλεσμα της νεκροψίας- νεκροτομής που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται ότι η 59χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τα χέρια του αδερφού της το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη ο οποίος την έπνιξε χρησιμοποιώντας μία πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ την οποία τύλιξε γύρω από το λαιμό της.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η νεκροψία- νεκροτομή έδειξε ότι η 59χρονη έχασε τη ζωής της μέσα σε ελάχιστο χρόνο καθώς ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω του εγκεφαλικού που είχε υποστεί. Η γυναίκα όπως φαίνεται πάλεψε για να σωθεί από τον αδερφό της καθώς εντοπίστηκαν και σημάδια πάλης και αντίστασης.

Το χρονικό της αδελφοκτονίας

Το σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στη οδό Αλεξανδρείας.

Η 59χρονη μόλις είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ενώ ο 50χρονος αδερφός της είχε πάει να την πάρει από το νοσοκομείο και την συνόδευσε στο διαμέρισμα της. Μάλιστα ήταν ο ίδιος που είχε πάει να της αγοράσει τρόφιμα από κοντινό σούπερ μάρκετ ενώ είχε βάλει και μια ανακοίνωση στην πολυκατοικία προκειμένου όπως έγραψε να μην ενοχλούν την αδερφή του επειδή όπως επεσήμανε ήταν σε ευάλωτη κατάσταση.

Την ώρα που ο 50χρονος άνδρας τακτοποιούσε τα ψώνια της 59χρονης αδελφής της δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την σύζυγό του που τον ρώτησε που είναι και τι κάνει. Ο 50χρονος απάντησε ως βρίσκεται στο σπίτι της αδελφής του και τακτοποιεί τα ψώνια του σούπερ μάρκετ.

Η σύζυγος του 50χρονου φέρεται να του άσκησε δριμεία κριτική που πάλι ασχολείται με την αδερφή του κι όχι με την οικογένεια του και ο 50χρονος της είπε να κλείσει το τηλέφωνο κι ότι θα της τηλεφωνούσε σε ένα λεπτό.

Ο 50χρονος πήρε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ την πέρασε στο λαιμό της 59χρονης αδερφής του και της αφαίρεσε τη ζωή.

Ο αδελφοκτόνος μετά τη δολοφονία πήρε τηλέφωνο την σύζυγό του και φέρεται να της είπε ότι «η αδερφή μου δεν θα μας απασχολήσει άλλη φορά» ενώστην συνέχεια τηλεφώνησε στην Αστυνομία όπου και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του.

Να σημειωθεί τέλος ότι ο 50χρονος οδηγήθηκε χθες στα Δικαστήρια όπου του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τετάρτη ενώ έως τότε παραμένει υπό κράτηση.

