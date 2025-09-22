Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο μόνο για ενηλίκους που έμεινε ένα βράδυ στη Σούδα - Δείτε φωτογραφίες

Στη Σούδα παρέμεινε τη νύχτα το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Resilient Lady της Virgin Voyages, της ναυτιλιακής εταιρείας του Bρετανού δισεκατομμυριούχου Richard Branson.

Το πλοίο έμεινε για λίγες ώρες στην Κρήτη, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου αναχώρησε, ωστόσο κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα.



Με μήκος 278 μέτρων και πλάτος 38, το νεότευκτο αυτό πλοίο συνδυάζει υψηλή αισθητική, βιωσιμότητα και υπηρεσίες επιπέδου πεντάστερου ξενοδοχείου. Διαθέτει 17 καταστρώματα, από τα οποία τα 9 φιλοξενούν συνολικά περίπου 1.400 καμπίνες, με το 86% αυτών να περιλαμβάνουν ιδιωτικό μπαλκόνι.

Φωτογραφίες: Παύλος Μπουζάκης





Το πλοίο έχει δυνατότητα φιλοξενίας 2.700 επιβατών και στελεχώνεται από 1.150 άτομα πλήρωμα. Με μέγιστη ταχύτητα 22 κόμβων, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, με διαδρομές που περιλαμβάνουν τη Μεσόγειο, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Βόρεια Αφρική.



Πρόκειται για ένα πλοίο «Adults Only», αποκλειστικά για επιβάτες άνω των 18 ετών, που προσφέρει μια εναλλακτική προσέγγιση στην κρουαζιέρα — πιο ελεύθερη, χωρίς αυστηρούς κανόνες, ωράρια και ενδυματολογικούς περιορισμούς εν τη απουσία παιδιών και ανηλίκων.



Στο Resilient Lady υπάρχουν επίσης 21 ξεχωριστά εστιατόρια με μενού που έχουν σχεδιαστεί από σεφ βραβευμένους με αστέρια Michelin. Από ιταλικές και μεξικάνικες δημιουργίες, μέχρι γιαπωνέζικα μπάρμπεκιου και food courts σε στυλ street food, οι επιλογές καλύπτουν κάθε γούστο.



Σε επίπεδο σχεδιασμού, το Resilient Lady, που πραγματοποίησε το παρθενικό του ταξίδι το 2023, συνδυάζει κομψότητα με περιβαλλοντική συνείδηση. Ενσωματώνει τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, όπως ανάκτηση θερμότητας για παραγωγή ενέργειας και μεθόδους περιορισμού εκπομπών CO₂.

Πηγή: protothema.gr