Ολοήμερα σχολεία: Διαμαρτυρίες για τα κενά εκπαιδευτικών - Τι απαντάει το υπουργείο Παιδείας

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ζήτημα έχει δημιουργηθεί με τα κενά εκπαιδευτικών σε διάφορα σχολεία.

«Όταν αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχουν στελεχωθεί τα ολοήμερα σχολεία και σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες δεν λειτουργούν ακόμη, δυστυχώς χάνει τον εκπαιδευτικό του προγραμματισμό και τον εκπαιδευτικό του στόχο και μετατρέπεται σε πάρκινγκ» περιέγραψε ο Γενικός Γραμματέας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Θανάσης Κικινής, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio για το ζήτημα των κενών εκπαιδευτικών.

«Μερικές φορές δεν είναι ούτε «πάρκινγκ», σημείωσε ο κ. Κικινής, γιατί σε πάρα πολλές περιοχές δεν λειτουργούν καν αυτή τη στιγμή, καθώς δίνεται προτεραιότητα στην πρωινή ζώνη που είναι η βασική δομή του σχολείου και επομένως δεν έχουν ανοίξει όλα τα τμήματα ολοήμερου.



«Το υπουργείο Παιδείας λοιπόν βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σκληρή πραγματικότητα που λέει ότι δεν έκανε σωστό προγραμματισμό και δεν έχει ίσως τα απαιτούμενα κονδύλια για να μπορέσει να στηρίξει με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς τα πολλά κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο σχολείο και φτάνει στη λύση της περικοπής» υπογράμμισε.



«Θεωρώ ότι απέτυχε ο προγραμματισμός σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Δεύτερον, να λάβουμε υπόψη μας το εξής, το Υπουργείο Παιδείας και πολύ σωστά, έκανε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Εμείς φωνάζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι πρέπει να καλυφθούν τα κενά στην εκπαίδευση με μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Το 2019 ως Ομοσπονδία καταφύγαμε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πήγαμε στις Βρυξέλλες, παρουσιάσαμε το πρόβλημα και ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει τις ελληνικές κυβερνήσεις, πράγμα το οποίο και έγινε.

Είδαμε στη συνέχεια να πραγματοποιούνται διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών, όχι τόσοι όσοι πρέπει να γίνουν, ώστε να μην έχουμε κενά που ενώ τα γνωρίζουμε, εμείς τα καλύπτουμε, κακώς, με αναπληρωτές. Αυτό λοιπόν είναι ζήτημα σωστού προγραμματισμού, να έχεις όλους μόνιμους εκπαιδευτικούς στα κενά που πρέπει να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό.

Το δεύτερο. Στην αρχή της χρονιάς λοιπόν πρέπει να προγραμματίζεις γιατί υπάρχουν τα έκτακτα κενά, την ευκαιριακή κάλυψη από αναπληρωτές. Αυτό γίνεται, δυστυχώς, η κάλυψη σχεδόν όλων των κενών, ακόμα και των μονίμων γίνεται με αναπληρωτές. Έγινε η πρώτη φάση αναπληρωτών. Εμείς τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει βλέπουμε πάνω από 10.000 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να προσληφθούν αναπληρωτές.

Το γιατί το υπουργείο Παιδείας δεν προχωράει στην πρόσληψη των εκπαιδευτικών που χρειάζονται και προχωράει σε τέτοιου είδους οδηγίες που δίνουν τη δυνατότητα να καταστρατηγηθεί ένας θεσμός κατάκτηση για την ελληνική οικογένεια και το ελληνικό σχολείο, είναι πολύ σημαντικό το ολοήμερο σχολείο. Η ελληνική οικογένεια το έχει ανάγκη, γι’ αυτό και εμείς το έχουμε προτείνει ως Διδασκαλική Ομοσπονδία. Είναι στήριξη των μαθητών μας και στήριξη των οικογενειών μας, στήριξη των εργαζομένων. Μιλάμε για υπογεννητικότητα. Μιλάμε για μια χώρα που πρέπει να στηριχτεί και στο δημογραφικό και στη λειτουργία του δημόσιου σχολείου» συμπλήρωσε ο κ. Κικινής.

Παράλληλα, ο κ. Κικινής επισήμανε ότι η ρύθμιση της λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων προϋπάρχει και δεν θα έπρεπε να ακολουθείται κάποια διαφορετική διαχείριση αυτή τη στιγμή.

«Οι υπουργικές αποφάσεις στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία του ολοήμερου σχολείου χρονολογούνται από το 2020 και δεν έχουν τροποποιηθεί. Έρχεται μια εγκύκλιος λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία είναι γραμμένη με ένα τέτοιο τρόπο που χωρίς να δίνει κάποια ρητή εντολή, δίνει όμως μία διάσταση πώς θα προτεραιοποιηθούν οι ανάγκες στελέχωσης των ολοήμερων σχολείων, δηλαδή είναι σαν να λέει εμμέσως πλην σαφώς αυτό που περιμένουμε να ειπωθεί, ότι και με τη δεύτερη φάση των αναπληρωτών που αναμένεται αυτή την εβδομάδα, δεν θα καλυφθεί ο μεγάλος αριθμός των κενών που υπάρχουν στο δημόσιο σχολείο αυτή τη στιγμή και θα αναγκαστούν να περικόψουν τμήματα του ολοήμερου σχολείου οι διευθυντές και οι διευθυντές των σχολείων και προϊστάμενοι προϊστάμενες νηπιαγωγείων και τους δίνει μια σειρά κατηγοριών.

Αυτό είναι αδιανόητο, με την έννοια ότι ο προγραμματισμός για τη λειτουργία του σχολείου έγινε με βάση εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας στη λήξη του προηγούμενου σχολικού έτους και αυτό είναι το λογικό γιατί πρέπει οι οικογένειες να ξέρουν πώς θα κινηθούν την επόμενη σχολική χρονιά και τα σχολεία το ίδιο. Έχει γίνει ήδη ο προγραμματισμός και το Υπουργείο Παιδείας στις 18 Σεπτεμβρίου αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να καλύψει τα κενά στα σχολεία και γι’ αυτό το λόγο δίνει οδηγίες πως θα περικοπεί η φοίτηση των μαθητών στα ολοήμερα σχολεία» είπε καταλήγοντας.

Τι απαντάει το υπουργείο Παιδείας

«Ορισμένα από τα ολοήμερα δημοτικά έχουν συγχωνευτεί γιατί ακριβώς ήταν μειωμένος ο αριθμός των παιδιών. Τα κενά που έχουν δημιουργηθεί έχουν δημιουργηθεί από άδειες εκπαιδευτικών, άδειες επαπειλούμενης, ανατροφής, κυήσεως, κάποιοι οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν την πρόσληψή τους. Και επίσης μπαίνουμε στη διαδικασία της άμεσης πρόσληψης τώρα, 25 του μηνός με 30 θα έχουμε καλύψει τα κενά» ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μιλώντας στην ίδια εκπομπή.

Πηγή: newsbomb.gr