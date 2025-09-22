«Την έθαψα με τη βοήθεια του Γιάννη, χρειαζόμουν λεφτά» - Το μυστήριο με τον εργάτη από την Αλβανία και η κυνική ομολογία της 62χρονης στη Βοιωτία

«Η μητέρα μου πέθανε από παθολογικά αίτια. Όταν έγινε αυτό αποφάσισα να τη θάψω με τη βοήθεια του Γιάννη του Αλβανού, γιατί αντιμετώπιζα οικονομικά προβλήματα. Δεν είχα λεφτά και τα χρειαζόμουν».

Με αυτά τα λόγια προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ στη Βοιωτία - που κατηγορείται ότι έθαψε τη μητέρα της κοντά στο σπίτι της, προκειμένου να συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξή της.



Η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το πρωτοφανές περιστατικό βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να φωτίσουν όλες τις σκιώδεις γωνίες και να απαντήσουν στα κρίσιμα ερωτήματα. Ένα από αυτά είναι ποιος είναι αυτός ο «Γιάννης» που επικαλείται η κατηγορούμενη.



Η ίδια είπε πως ο άνδρας ήταν εργάτης στο χωριό, ωστόσο κανείς μέχρι στιγμής από όσους έχουν μιλήσει με τους αστυνομικούς δεν τον έχει αναγνωρίσει. Οι ερευνητές θεωρούν κρίσιμο τον εντοπισμό του καθώς, σύμφωνα με τη κατηγορούμενη, ήταν αυτός που την βοήθησε να μεταφέρει και να θάψει τη μητέρα της. Το θέμα είναι αν ο άνδρας αυτός υπάρχει πράγματι μιας και, όπως προαναφέρθηκε, ουδείς τον γνωρίζει ή τον έχει δει.



Είχαν να δουν την 91χρονη από το 2021

Όσον αφορά δε στη μητέρα της 62χρονης, κάτοικοι ανέφεραν στις Αρχές πως είχαν να τη δουν από το 2021 και πως η κατηγορούμενη τους έλεγε συνεχώς πως είναι στο σπίτι.



Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το τελευταίο διάστημα, όταν κάποιοι αντιλήφθηκαν ότι η δράστης παρουσιάζει ως μητέρα της μια άλλη ηλικιωμένη κάτοικο του χωριού σε δημόσιες υπηρεσίες και στο ΙΚΑ.



Την ίδια γυναίκα συνέστησε και στους αστυνομικούς, οι οποίοι πήγαν στο σπίτι της και την κάλεσαν να τους πει που βρίσκεται η μητέρα της.



Οι Αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο σπίτι της 62χρονης, κατευθύνθηκαν στο διπλανό μαντρί και έσκαψαν ένα μικρό λάκκο, εντοπίζοντας μέσα το άψυχο σώμα της 91χρονης.



Η σορός δεν ήταν θαμμένη σε μεγάλο βάθος και ήταν καλυμμένη μόνο με χώμα, ενώ ο λάκκος είχε μικρή διάμετρο, κάτι που σημαίνει ότι ο αυτός πού την έθαψε την έβαλε μέσα κουλουριασμένη.

Πηγή: protothema.gr

