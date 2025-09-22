Τροχαίο ατύχημα είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου κοντά στο Λαύριο. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας οδηγούσε, όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία, τα ξημερώματα του Σαββάτου μόνη της το βουλευτικό της αυτοκίνητο και κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός δρόμου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βγήκε από το αυτοκίνητο χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί και κάλεσε σε βοήθεια. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί για να δουν τι συνέβη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη συνέχεια πήγε σπίτι της και δεν χρειάστηκε η διακομιδή της στο νοσοκομείο. Πηγή: newsbomb.gr