Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος – Αισθητός σε πολλές περιοχές

Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στις 04:20

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/9), στις 04:20, σε περιοχή του Αγίου όρους.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 11 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους.

To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 11,8 χλμ.

5,0 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά της, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 5,0 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 24 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά από τη Σάρτη Χαλκιδικής.

Αισθητός μέχρι τη Βουλγαρία

Σύμφωνα με αναφορές στο EMSC, ο σεισμός έγινε αισθητός στη Θεσσαλονίκη, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, στη Θάσο, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή ακόμα και σε περιοχές της νότιας Βουλγαρίας.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματίες ή ζημιές.

