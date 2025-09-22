Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος – Αισθητός σε πολλές περιοχές

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/9), στις 04:20, σε περιοχή του Αγίου όρους.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 11 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους.
To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 11,8 χλμ.
5,0 Ρίχτερ από το EMSC
Από την πλευρά της, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 5,0 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 24 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά από τη Σάρτη Χαλκιδικής.
Αισθητός μέχρι τη Βουλγαρία
Σύμφωνα με αναφορές στο EMSC, ο σεισμός έγινε αισθητός στη Θεσσαλονίκη, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, στη Θάσο, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή ακόμα και σε περιοχές της νότιας Βουλγαρίας.
Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματίες ή ζημιές.
Πηγή: newsbomb.gr