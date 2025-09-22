Τροχαίο δυστύχημα στον Πειραιά: Νεκρός ένας 40χρονος - Σοβαρά τραυματισμένη μια 33χρονη

Το τραγικό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/9) στον Πειραιά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 40χρονος άνδρας και να τραυματιστεί σοβαρά μία 33χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα, στη διασταύρωση των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε άμεσα στο σημείο και απεγκλώβισε τους δύο τραυματίες, οι οποίοι δεν είχαν τις αισθήσεις τους.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου λίγο μετά τα μεσάνυχτα διαπιστώθηκε ο θάνατος του 40χρονου οδηγού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 33χρονη συνοδηγός νοσηλεύεται διασωληνωμένη, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.

Πηγή: newsbomb.gr