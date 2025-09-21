Φωτιά σε γήπεδο στην Κρήτη: Τραγικός επίλογος, πέθανε και η δεύτερη εγκαυματίας

Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη εγκαυματίας της φωτιάς που ξέσπασε στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ, στην Αμουδάρα του δήμου Μαλεβιζίου, στις 22 Αυγούστου.

Η 36χρονη Μαρία που όλο αυτό το διάστημα νοσηλευόταν στο Λάτσιο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου νοσοκομείου υπέκυψε, καθώς τα εκτεταμένα εγκαύματα που είχε υποστεί από τη φωτιά αποδείχθηκαν μοιραία.

Την ίδια μοίρα είχε και ο 40χρονος συνεργάτης και φίλος της, με τον οποίο βρέθηκαν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Ο 40χρονος Νίκος, πατέρας δύο μικρών παιδιών, έφυγε από ζωή 4 ημέρες μετά το μοιραίο βράδυ και ενώ είχε λίγες ώρες πριν μεταφερθεί και εκείνος, από το Ηράκλειο, στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Αθήνας.

Η φωτιά ξέσπασε στα αποδυτήρια του ανενεργού γηπέδου της ΕΓΟΗ, κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού μιας γεννήτριας που τροφοδοτούσε με ρεύμα παρακείμενη καντίνα την λειτουργία της οποίας είχαν αναλάβει ο Νίκος, η Μαρία και δύο ακόμα συνέταιροί τους.

Ο 40χρονος κατάφερε να βγει μόνος του από το φλεγόμενο δωμάτιο ενώ η 36χρονη γυναίκα απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες. Και οι δύο υπέστησαν εκτεταμένα εγκαύματα και η κατάσταση τους είχε κριθεί εξαρχής εξαιρετικά σοβαρή.

