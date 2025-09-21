Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη – Αδιαθεσία ένιωσε ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, πραγματοποιείται στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα της Κυριακής (21.09.2025).

Ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συμπλήρωσε επτά ημέρες διαμαρτυρίας, απαιτεί να γίνει η εκταφή του παιδιού του, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, και νέα εξέταση της σορού, προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τα αίτια θανάτου του.

Κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκέντρωση συμπαράστασης στον πατέρα – ο οποίος ένιωσε κάποια στιγμή αδιαθεσία και κλήθηκε ασθενοφόρο – απηύθυναν δεκάδες σωματεία, σύλλογοι και κοινωνικοί φορείς.

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές κρατούν παλαιστινιακές σημαίες.

Συνολικά, 55 σωματεία, μεταξύ των οποίων η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, το Σωματείο Εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού ΕΡΤ, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και μουσικά σωματεία από όλη τη χώρα, στηρίζουν δημόσια τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι και καταγγέλλουν βιαστικό κλείσιμο της ανάκρισης για το πολύνεκρο δυστύχημα, τονίζοντας ότι κρίσιμα στοιχεία δεν ενσωματώθηκαν στη δικογραφία, ενώ οι πραγματικοί υπεύθυνοι για την κατάσταση στους σιδηροδρόμους μένουν στο απυρόβλητο.

Πηγή: newsit.gr