Επίθεση με πέτρες κατά διερχόμενων αυτοκινήτων στην Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας: Συνελήφθησαν πέντε άτομα

Σοβαρό περιστατικό καταγράφει η αστυνομική Δ/νση Βοιωτίας, στο ύψος της Θήβας στο 84,5 χλμ. της Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία, όταν ομάδα ατόμων προχώρησε σε ρίψη πετρών εναντίον διερχόμενων οχημάτων.

Η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας, έπειτα από καταγγελίες οδηγών στο Κέντρο Άμεσης Δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, οδήγησε στη σύλληψη 5 ατόμων: δύο ενήλικων ανδρών, μίας γυναίκας και δύο ανηλίκων.

Οι αστυνομικοί της Α΄ Ο.Π.Κ.Ε. Λιβαδειάς και του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ εντόπισαν τους δράστες πλησίον οχήματος που ήταν σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Στο οδόστρωμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 μεγάλες πέτρες, που είχαν τοποθετηθεί με τρόπο που εγκυμονούσε σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

Ο οδηγός του οχήματος, ένας από τους ενήλικους συλληφθέντες, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε για περαιτέρω έλεγχο στο Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία και άλλες συναφείς παραβάσεις.

