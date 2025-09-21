Νεαρό ζευγάρι μετέτρεψε ένα τυπικό διαμέρισμα του '80, στη Χαλκιδική, στο ιδανικό σπίτι για παιδιά - Εντυπωσιακό

Σε αυτό το διαμέρισμα στον Πολύγυρο Χαλκιδικής η κάθε μέρα είναι παιχνίδι. Οι χώροι που μοιράζονται μικροί και μεγάλοι είναι σαν μοντέρνος, minimal «παιδότοπος» με αναπάντεχο design.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.